Judiciales mantienen el paro total de actividades

Anoche desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut emitieron un comunicado, en donde dejan en claro que mantendrán el paro total de las actividades en el sector, con la modalidad de retención de servicios.

Desde el sector se volvió a exigir al Gobierno que encabeza Mariano Arcioni el pago de salarios y jubilaciones “en tiempo y forma”.

Este miércoles, representantes de las localidades de Trelew, Rawson, Lago Puelo y Sarmiento a través de la plataforma zoom llevarían adelante una asamblea para decidir qué pasos seguir. Mientras que la misma se replicaría con Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn el jueves.

COMUNICADO SITRAJUCH ANTE LA POSIBLE REAPERTURA DE TRIBUNALES

“El Sindicato de Trabajadoras/es Judiciales del Chubut, comunica que mantiene el PARO TOTAL CON LA MODALIDAD RETENCIÓN DE SERVICIOS conforme se ha ratificado en las asambleas; porque aún no se ha normalizado el pago en tiempo y forma de nuestros salarios y jubilaciones.

Teniendo en cuenta que el SITRAJUCH representa a todas/os las/os trabajadoras/es del Poder judicial que revisten las categorías de Funcionarias/os; Profesionales y al personal Administrativo y Técnico y de Maestranza (Res. 943/2015 MTEYSS. s/Personería Gremial.); dicho universo de trabajadoras/es esta en condiciones legales de cumplir las medidas de fuerza resueltas.

Sin perjuicio de ello y considerando vigente el Acuerdo del 12/03/2020 con referencia a la participación de nuestras/os representadas/os en las guardias mínimas; y al sólo efecto de colaborar en la resolución de cuestiones esenciales que afectan la vida; la salud; la libertad de las personas y aquellas que resulten de Violencia Familiar y/o Violencia de género; ante el anuncio de las autoridades del Poder Judicial respecto a “que la reapertura de las sedes tribunalicias, se efectuará de manera gradual y progresiva”;

INFORMAMOS:

1°) Se planteó en las reuniones con STJ; MPD y MPF y se presentaron notas con referencia a la Acordada 4861/20 y sus modificatorias; sobre condiciones que deben reunir las personas exceptuadas de concurrir a lugares de trabajo durante la vigencia de la Pandemia; solicitando se incluyan dentro de las excepciones los siguientes supuestos:

●Los/as Agentes que tengan a cargo adultos mayores.

●Los/as Agentes que sean los únicos cuidadores de menores de edad.

●Los/as Agentes que acrediten tener a su cargo a personas que estén comprendidas en los supuestos de los incisos “b” al “j” inclusive, de la Acordada 4861/20 y sus modificatorias.

A la fecha no hemos recibido respuesta, manifestando que la están evaluando. En caso de respuesta negativa evaluaremos la presentación de amparos.-

2°) Se solicitó participar junto al Ministerio de Salud del proceso de habilitación de edificios. Independientemente de la decisión que se adopte, nos mantendremos atentos a que se procure el más estricto cuidado de la salud de las/los Trabajadoras/es.

3°) Se propuso, oportunamente, convenir el trabajo a distancia conforme obliga el Convenio (1996, número 177) de la OIT aprobado por Ley 25800 y por lo tanto obligatorio para el Poder Judicial de Chubut y a la fecha no han aceptado hacerlo.

Por todo ello, REAFIRMAMOS LA VIGENCIA DEL PARO TOTAL CON RETENCIÓN DE SERVICIOS y a los fines de colaborar con las guardias mínimas, para el caso de que no se pueda concurrir al lugar de trabajo debidamente habilitado; EXIGIMOS SE REGULE EL TRABAJO A DISTANCIA conforme lo solicitara el SITRAJUCH.

Teniendo en cuenta que desde las jefaturas se está solicitando firmar una declaración sobre el lugar desde donde se realizará trabajo a distancia a los fines de activar la cobertura de la ART.; RECOMENDAMOS que mientras no se haya CONVENIDO no se acepte trabajar a distancia y no se informe al respecto.

Para quienes no cumplan las medidas de fuerza dispuestas por el SITRAJUCH deberán informar domicilio del trabajo a distancia para recibir cobertura de la ART.

Para debatir CON NUESTRAS/OS REPRESENTADAS/OS AFILIADAS/OS O NO sobre estas cuestiones CONVOCAMOS A ASAMBLEAS POR PLATAFORMA ZOOM -se comunicará acceso-

MIERCOLES 20 DE MAYO de 11 a 13Hs. ASAMBLEA DE TRELEW; RAWSON; LAGO PUELO Y SARMIENTO

JUEVES 21 DE MAYO de 8 a 10 Hs. ASAMBLEA DE COM. RIVADAVIA ESQUEL Y PUERTO MADRYN”.