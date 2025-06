Justicia por mano propia: Carriman seguirá con prisión domiciliaria

El representante de fiscalía requirió se mantenga la medida de coerción que pesa sobre Gastón Maximiliano Carriman, por cuatro meses o hasta la audiencia preliminar. Mientras, la defensa planteó “la libertad de su asistido con presentaciones ante la autoridad judicial y prohibición de salir de la ciudad”. Finalmente, el juez resolvió mantener el arresto domiciliario.

El funcionario de fiscalía solicitó, en un primer momento, se mantenga la medida de coerción que pesa sobre el imputado por 4 meses ya que no han variado las circunstancias por las cuales se le dictó la misma. Acotó que se ha presentado la acusación pública del caso con una expectativa de pena, en caso de recaer condena, de 18 años de prisión.

Con una pena mínima de 10 años y 8 meses de prisión, la situación de Carriman se ha agravado porque se ha reunido evidencia para llevar el caso ante un tribunal por jurados, solicitando se mantenga la medida de coerción hasta la audiencia preliminar o por cuatro meses, lo que ocurra primero.

Seguidamente el defensor expresó que “la fiscalía no va a poder sostener en el debate su tesis acusatoria”, por lo cual solicitó la libertad con presentaciones de lunes a viernes en la Oficina Judicial y prohibición de salir de la ciudad de su defendido, argumentando que Carriman no ha violado dicha medida desde que le fuera dictada en noviembre de 2024 y que las medidas de coerción no deben trascender a terceras personas. Concluyendo que el peligro de fuga se puede cautelar con estas medidas sustitutivas.

Para concluir el juez penal resolvió mantener la medida de coerción morigerada, de arresto domiciliario, para Carriman, ya que persiste su estado de inocencia y ha avanzado la investigación, con la presentación de la acusación, con una pretensión de pena de 18 años de prisión.

LA MUERTE DE JARAMILLO

El hecho investigado tuvo lugar el 1° de septiembre del año pasado, a las 24 horas, en circunstancias en que Carriman se presentó en el domicilio de Andrés Isaías Jaramillo (26), en Zona de Quintas del barrio San Martín, apuntándole con un arma de fuego. “Vos me robaste”, le dijo y se produjo un forcejeo entre ambos, cayendo al piso.

Al levantarse, Carriman efectuó a corta distancia tres disparos de arma de fuego en contra de Jaramillo y luego disparó contra el testigo ocular del hecho, sin alcanzarlo.

Carriman huyó del lugar y la víctima fue trasladada en un automóvil particular al Hospital Regional donde murió como consecuencia de las heridas de arma de fuego sufridas.