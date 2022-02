Karina Jelinek contó cómo la estafó un amigo: "Le di 200 mil dólares"

Karina Jelinek contó detalles de la denuncia que realizó por estafa contra un hombre que era de su máxima confianza. Según el testimonio de la modelo, ella le dio 200 mil dólares a un amigo para que se los guarde en su caja fuerte, pero él no se los devolvió. Y no sólo eso, sino que además, asegura que es ella quien la deudora.

En "Nosotros a la mañana" compartieron el testimonio de Jelinek, quien contrató al estudio de Ana Rosenfeld para que lleve adelante la causa. La denuncia quedó radicada en el juzgado nacional en lo criminal y correccional número 43.

“El hombre, de nombre José Luis, era como un padre para mí. Tenía relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta que en realidad no era la persona que yo creía. Mi mayor miedo era que no tenga mi plata, la cual le di para que guarde en su caja fuerte porque yo no tengo. Y resulta que no solo no tiene mi plata sino que está inventando que yo le debo a él”, leyó Ariel Wolman en un mensaje de Whatsapp.

De todos modos, Karina aseguró que no fue una operación informal, sino que firmaron un documento ante un escribano público. “Junto con el papel que certifica ante escribano público que yo le entregué el dinero para ser puesto en la caja de seguridad, tengo otro que él firmó cuando yo me cansé de esperarlo y reclamarle de forma informal mi dinero”, reveló.

“Ahí el puso su firma reconociendo que me debe esa plata y que se la estoy pidiendo, así que no sé qué dice ahora ni qué clase de defenderse es ella. Estoy esperando que presente esos papeles que dice que tiene en la Justicia”, agregó.

Karina afirmó que el hombre varias veces le dijo que le iba a devolver el dinero, al menos en cuotas, pero que nunca cumplió. "Él no podía tocar mi plata, está detallado en el documento que firmamos que simplemente era para guardarla”, cerró.