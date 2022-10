Karina Mazzocco: "Me dolía ser linda, lo llevé como una carga"

Karina Mazzocco reveló que durante varios años de su vida padeció el "ser linda" y le llovieron las burlas en la red. La conductora manifestó: "No es que me costó ser linda, a mí me dolía ser linda. Lo llevé como una carga mucho tiempo".

En diálogo con Tatiana Schapiro para Infobae, Karina Mazzocco contó: "Durante mucho tiempo padecí la belleza. Te diría que en esta etapa de la vida en la que estoy, que son los gloriosos 50, traen consigo un montón de cosas espectaculares. También hay que lidiar con otras y aceptar el paso del tiempo. Pero empecé a disfrutar de mi belleza te diría que no hace mucho".

Respecto a por qué padeció la belleza, explicó: "Tiene que ver con un mandato que las mujeres estamos logrando romper y me siento protagonista de esta nueva parte de la historia. Antes, ser linda era un abridor de puertas, pero te la cobraban. Si eras linda no podías ser ninguna otra cosa. Ahora estamos en otro momento de nuestra historia, en donde las mujeres estamos más amigas con todo lo que tiene que ver con la feminidad. Estamos más cercanas, somos más compañeras. Y eso me gusta mucho".

Y reflexionó: "Y hay otra cosa ligada a la edad: cuando digo que voy a cumplir 53 me dicen que estoy bárbara. ¿Y si no estuviera bárbara? ¿Qué pasa con la madurez de la mujer? Es un tema en el que tenemos que trabajar un montón porque es inevitable. Y si no te amigás con eso, cagaste".

Ante estas declaraciones, varios usuarios en Twitter manifestaron su opinión: "A mí me pasaba, hasta que me vi al espejo", "Yo quiero ese tipo de problemas", "Un problema honesto te pido, Mazzocco", "La bolufrase del día", "Yo cuando me levanto con autoestima", "Amo que Karina vive como en una realidad paralela", "Quién pudiera tener esos problemas", "Traumada nivel...", fueron algunos de los comentarios para burlarse de la frase de la conductora.