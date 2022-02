La bronca de Jonathan Ulloa por perderse el final del torneo

Deportivo Portugués está a un paso de conseguir el objetivo de ascender a la máxima categoría del fútbol comodorense, pero la batalla en Kilómetro 5 ante Ferrocarril del Estado le dejó el saldo de un soldado menos.

En la victoria sobre el “Ferroviario”, el defensor Jonathan Ulloa sufrió una fractura de grado uno en su brazo derecho y deberá permanecer alejado de las canchas, al menos, por dos meses.

"Estoy un poco bajón, pensé que no era para tanto. Los estudios revelaron que tengo fractura de grado uno en el codo y el jueves me ponen yeso. Lo voy a tener 45 días y después la recuperación. Me voy a quedar afuera un tiempo y luego sí, a pensar en la pretemporada para lo que se viene en Portugués", explicó el ex CAI y Jorge Newbery.

Ulloa fue a disputar una pelota con Leandro Alanis y cayó al suelo con signos de dolor. Fue cambiado automáticamente y terminó el partido con hielo en su brazo.

"Tenía mucha felicidad por lo logrado el fin de semana, pero el dolor de quedar afuera por un tiempo me apaga esa luz de felicidad. Después de esperar mucho tiempo para volver a jugar, hoy me toca nuevamente apoyar a mis compañeros de afuera. Lo voy a seguir haciendo por ustedes, que son unos guerreros. Gracias por todos los momentos vividos. Nos queda el último paso y no tengo dudas que lo vamos a lograr", admitió el defensor “lusitano”, que ya piensa en lo que viene.