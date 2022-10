La CAI sumó un arquero para el Regional

El arquero Federico Ezequiel Ricciardelli, de 29 años y 1,81 metro de estatura, se convirtió en el cuarto refuerzo del plantel futbolístico de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia para disputar el Torneo Regional y llevó a cabo este martres su primer entrenamiento con el equipo que dirige Gustavo Caamaño.

El futbolista procede del club Municipalidad de Avellaneda (Buenos Aires), un equipo nuevo que había clasificado para el Torneo Regional por la región Centro pero que por problemas burocráticos no participará. También, cuenta con un paso por El Porvenir (ascendió a la C en 2016) y General Lamadrid (ascendió a la C en 2018).

De esa manera, Ricciardelli se suma a los mediocampistas Gabriel Toledo y Lucas Coyette, y el delantero Agustín Jara, quien regresó a la CAI, tras su paso por Defensa y Justicia.

La primera fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Regional -Zona 2- se jugará este domingo 16 de octubre. Ese día, la CAI se medirá con Huracán, mientras que Jorge Newbery, flamante campeón del fútbol de Comodoro Rivadavia, tendrá fecha libre.