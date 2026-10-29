Tras la muerte de su madre, Ellen se muda a un pequeño pueblo de Nueva York con el objetivo de construir un nuevo futuro. Allí, intenta encontrar cierta tranquilidad trabajando como voluntaria en una iglesia. Sin embargo, su nueva rutina se ve interrumpida cuando acepta alojar a Winthrop, un primo que ha vuelto de la guerra con profundas secuelas emocionales. Aunque la convivencia entre ambos parece una oportunidad para que comiencen de nuevo, la situación cambia cuando un vecino extraño empieza a advertirle del comportamiento errático y peligroso de Winthrop. Pronto comienzan a suceder fenómenos inexplicables que se intensifican. Ahora, Ellen tendrá que proteger a su primo, mientras una misteriosa entidad de otro mundo se acerca cada vez más a ellos.

“Lo diferente de hacer películas de terror es que son muy viscerales”, dice Stamm. “Están directamente conectadas con nuestras pesadillas y nuestro subconsciente, y para un director es genial porque puede trabajar con todas las herramientas cinematográficas. Eso implica lo visual, la música, el diseño, el sonido. Y al llegar inconsciente de la gente, los aterras, porque lograste entraste a sus peores pesadillas y miedos. Es genial. Y la clave está en tener una historia potente y unos personajes con mucha presencia. Yom trabajo este género. pero también quiero que haya algo de drama. Además, no podría hacer una comedia porque soy alemán y nuestra reputación es demasiado seria como para que me tomen en cuenta”.

“La Caja del Demonio” está inspirada en “La Caja Fuerte”, un episodio del podcast de terror “Knifepoint Horror”, creado por Soren Narnia. La adaptación explora temas como el duelo, los traumas ocultos, la lealtad familiar y las consecuencias de mantener a ciertas personas o fuerzas demasiado cerca. La propuesta consiste en construir el miedo gradualmente, utilizando la tensión psicológica y una atmósfera oscura para acompañar el deterioro de la seguridad que Ellen creía haber encontrado en su nuevo hogar. El conflicto coloca a la protagonista ante un dilema: si bien siente la responsabilidad de ayudar a alguien de su propia familia, crece la sospecha de que Winthrop pueda representar una amenaza. El terror no sólo depende de fuerzas sobrenaturales, sino también de la duda sobre en quién confiar. Y el mal no está en la casa, no está detrás de la puerta, no está esperando en la oscuridad. Él llegó buscando refugio, pero no vino solo.

“Carla es increíble en el sentido de que no solo es una actriz fantástica, sino que también es la persona más inteligente que jamás conocerás”, dice Stamm sobre Guggino. “Y esto puede ir de dos maneras. Puede ser una pesadilla, o puede ser una bendición. Ella lo ve todo en todos los departamentos. Si el departamento de utilería toma un objeto que es un poco más verde que la cortina con la que quería que combinara, ella verá cosas que yo ni siquiera noto, lo cual es intimidante como director. Pero también, ¡qué bendición y qué ayuda! Aparte de eso, nunca comentaría sobre las actuaciones de otros actores. Es muy respetuosa con eso”.

CINE COLISEO (jue 29, sáb 31 de oct., dom 01, lun 02 y mie 04 de nov.):

21:45 Hs. LA CAJA DEL DEMONIO (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 30 de octubre y mar 03 de noviembre):

21:45 Hs. LA CAJA DEL DEMONIO (2D

Título original: Lockbox

Género: Terror

Origen: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 1 hora 45 Min.

Formato: 2D

Calificación: R-17

Ficha Técnica:

Dirección: Daniel Stamm

Guión: Justin Yoffe

Producción: Pico Kearie

Fotografía: Alfonso Chin

Música: Matthew Rogers

Montaje: Bridget Durnford

Reparto:

Carla Guggino (Ellen Hershbergen), Lou Taylor Pucci (Winthrop Benson), Katharine Isabelle (Vahna Minter), Aedan Edwards (el niño)