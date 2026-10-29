Wildwood, el bosque salvaje

Desde este jueves 29 de octubre, estrenándose simultáneamente en todo el país, se exhibe el film de animación stop-motion del realizador Travis Knight.

El hermanito de Prue McKeel es raptado por una bandada de cuervos. Ella se verá obligada a emprender una desesperada misión de rescate. Acompañada por su torpe pero leal compañero de clase Curtis Mehlberg, Prue se adentra en un mundo de animales parlantes, bandidos y poderosos personajes movidos por el dolor y la ambición. A medida que ambos se ven arrastrados a un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque, Prue deberá descubrir una fortaleza y una determinación que nunca supo que poseía. Si quiere salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, tendrá que arriesgarlo todo.

“Cuando la gente me pregunta cuánto tiempo llevo haciendo Wildwood, normalmente digo dieciséis años”, dice Knight. “Técnicamente, es cierto. La respuesta más honesta es que llevo haciéndola toda mi vida. Mucho antes de que hubiera un guion, una marioneta o una cámara, estaban las historias que mi madre me leía. Tolkien. Lewis. Baum. Carroll. Historias que insistían en que el mundo cotidiano lo era sólo porque aún no habíamos aprendido a mirarlo como es debido. Que, justo más allá de los límites de lo conocido, escondida tras los árboles o al doblar la próxima esquina, la maravilla esperaba pacientemente. Y, en efecto, la maravilla me estaba esperando cuando me encontré por primera vez con el manuscrito inacabado de Colin Meloy para Wildwood. Mucho antes de llegar al mundo como novela publicada, la hermosa prosa de Colin me hechizó. En unas pocas páginas experimenté esa sensación rara e inconfundible que, en secreto, todo creador teme”.

“Después vi las ilustraciones de Carson Ellis”, continúa. “Nadie ve el mundo exactamente como Carson. Parece ilustrarlo no como es, sino como se siente al recordarlo. Los árboles se alzan más altos. Los inviernos parecen más fríos. Los veranos, más dorados. La infancia se alarga hacia el mito sin perder nunca de vista la tierra bajo las uñas. Memoria e imaginación coexisten al mismo tiempo. Es glorioso y, de algún modo, hizo que Wildwood fuera aún más increíble. Me di cuenta entonces de que la historia transcurría en Portland, Oregón. Mi ciudad natal. Es un poco como descubrir El Señor de los Anillos para enterarte después de que Rivendel está justo al lado de Burnside Street, que el Balrog toca de vez en cuando en festivales de indie folk y que Aragorn insiste en preparar su propio café de origen único, de producción ética. Era extraordinario. Demasiado bueno para ser verdad. Teníamos que hacer esta película sí o sí”.

“Lo especial de la animación stop-motion es que cada una de las cosas que ves existe porque otro ser humano se preocupó lo suficiente como para crearla”, señala sobre la realización. “Cada fotograma da testimonio de una decisión humana. Alguien esculpió ese árbol. Alguien cosió ese diminuto abrigo. Alguien mezcló exactamente el tono de verde adecuado para una hoja que cruza la esquina del encuadre durante menos de un segundo antes de desaparecer para siempre. Nada sucedió sin más. Todo llegó a existir gracias al cuidado”.

CINE COLISEO (jue 29, sáb 31 de oct., dom 01, lun 02 y mie 04 de nov.:

18:45 Hs. WILDEWOOD: EL BOSQUE SALVAJE (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 30 de oct. y mar 03 de nov.):

18:45 Hs. WILDEWOOD: EL BOSQUE SALVAJE (2D doblada)

Título original: Wildwood

Género: Animación

Origen: Canadá, Reino Unido, USA

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 2 horas 12 Min. Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Travis Knight

Guión: Chris Butler basado en el libro escrito por Colin Meloy

Producción: Travis Knight, Sam Wilson

Música: Dario Marianelli Fotografía: Caleb Deschanel

Montaje: Christopher Murrie-Green

Voces originales:

Jacob Tremblay (Curtis), Carey Mulligan (Alexandra), Mahershala Ali (Brendan), Angela Bassett (General), Awkwafina (Septima), Jake Johnson (Sr. McKeel), Charlie Day (Dmitri), Tom Waits (Maxsim), Jemaine Clement (Roger), Richard E. Grant (Owl Rex), Len Cariou (Jefe de correos), Blythe Danner (La vidente), Rob Delaney (Samuel), Ólafur Darri Ólafsson (Seamus)