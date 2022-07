La China Suárez publicó un adelanto de su videoclip inspirado en el Wandagate

Este jueves, Eugenia la China Suárez cumplió con lo que había anunciado y estrenó su segundo corte musical: “Lo que dicen de mí”. Previo al lanzamiento del videoclip, la artista grabó una suerte de introducción a la canción y precisó: “La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”.

Embed

“En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema”, admitió. Y señaló que aunque muchos piensen que las cosas no le afectan es “muy vulnerable” como cualquier persona.

Hace dos meses, la actriz de Casi Ángeles junto al músico Celli lanzaron el videoclip “El juego del amor”. Un tema que ya mostraba indicios de la intención de la China Suárez de lanzarse de lleno al mundo de la música.

Suárez reveló que el videoclip lo dirigió la fotógrafa argentina Sofía Malamute: “Por suerte nos unimos para hacer este video. Entendió perfecto lo que quería y el resultado fue increíble. Gracias, Sofi, la rompiste”.