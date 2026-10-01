La crianza sigue recayendo en las mujeres pese al deseo de ser padres de los varones

Una encuesta nacional revela que los varones argentinos valoran la paternidad, pero su participación cotidiana se concentra principalmente en el juego mientras las mujeres asumen las tareas básicas de cuidado, salud y aseo.

El deseo de ser padre mantiene un lugar importante entre los varones argentinos, pero ese proyecto familiar convive con una distribución desigual de las responsabilidades dentro del hogar. Una encuesta nacional realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina junto a la consultora Voices! muestra que las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de las tareas vinculadas con la crianza cotidiana.

Según el estudio Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad, el 68% de los varones considera importante la paternidad para alcanzar una vida plena y el 54% todavía no tiene la cantidad de hijos que desearía.

Sin embargo, esa valoración de la paternidad no se refleja de la misma manera en las responsabilidades domésticas. El 21% de los varones señala al juego con sus hijos como una de las principales tareas que asume, mientras que las necesidades básicas, la atención de la salud y el aseo permanecen mayoritariamente a cargo de las mujeres.

La diferencia también aparece entre quienes tuvieron menos hijos de los que hubieran deseado. El 18% de las mujeres que se encuentran en esa situación afirmó que el bajo involucramiento de su pareja en las tareas de cuidado y del hogar influyó en que no tuviera más hijos.

El relevamiento también expone una diferencia entre varones y mujeres jóvenes. Entre los varones de 18 a 24 años, el 56% considera importante o indispensable tener hijos para alcanzar una vida plena, frente al 34% de las mujeres de esa edad. Al mismo tiempo, entre ellos aparece una mayor indefinición sobre la paternidad y una menor integración de ese proyecto en sus planes futuros.

La encuesta registra además distintas percepciones sobre el impacto de la llegada de un hijo en la pareja. El 33% de los varones teme que pueda perjudicar la relación, frente al 22% de las mujeres. A la vez, el 73% de los varones considera que tener un hijo fortalece el vínculo, mientras que entre las mujeres esa percepción alcanza al 51%.

Los resultados permiten observar una distancia entre el valor que los varones asignan a la paternidad y la participación que mantienen en las tareas cotidianas de crianza. La distribución del cuidado aparece así vinculada con las decisiones reproductivas y con las dificultades para concretar los proyectos familiares.

Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA en Argentina, sostuvo que comprender cómo los varones imaginan la paternidad y qué lugar ocupan los cuidados resulta fundamental para analizar el escenario demográfico del país.