La encontraron mutilada en la casa de su novio

Tras una intensa búsqueda, la policía de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, encontró a Solange sin vida.

Después de días de búsqueda desesperada, hallaron muerta a Solange Sanabria Ventura, de 25 años, en el departamento de su pareja. La joven estaba desaparecida desde el 1 de septiembre y su familia había denunciado el caso ante la policía. Su cuerpo estaba mutilado.

El hallazgo reveló un femicidio brutal, con un grado de violencia que estremeció a la comunidad de la localidad bonaerense de Pilar, que quedó sacudida por un hecho y que derivó en la detención de dos sospechosos.

Todo comenzó el primer día de septiembre, cuando los familiares de Solange denunciaron que no lograban comunicarse con ella. Desde ese momento se activaron los protocolos de búsqueda, pero los resultados fueron negativos durante más de una semana.

La investigación dio un giro cuando una llamada al 911 alertó por olores nauseabundos que provenían de un edificio ubicado en Rivadavia 757, pleno centro de Pilar. Al ingresar, los efectivos se toparon con una escena escalofriante: el cuerpo de la joven estaba dentro de una bolsa de nylon, envuelto en frazadas y atado con sogas. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hallazgo confirmó los peores temores de la familia y derivó en la apertura de una causa por homicidio agravado, que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de Moreno.

En el departamento donde se encontró el cuerpo de la joven estaba presente Óscar Ángel Benítez, de 26 años. Los policías lo sorprendieron mientras intentaba cortarse un brazo con un serrucho, en un aparente intento de quitarse la vida. De inmediato fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde recibió atención médica bajo estricta custodia policial. Tras ser dado de alta, quedó alojado en la comisaría local.

La investigación también alcanzó a un segundo sospechoso: Gonzalo Matías Lynch, de 21 años. Según las primeras pruebas, habría ayudado a Benítez a mover el cuerpo y a encubrir el crimen. Fue detenido en una vivienda ubicada en la calle Manfredi al 800, en el barrio Los Troncos, después de un operativo de vigilancia montado por la policía.

Ambos fueron puestos a disposición de la justicia y se espera que presten declaración en las próximas horas. La fiscalía busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno y si hubo otras personas involucradas.

El informe preliminar del médico policial confirmó que Solange tenía mutiladas ambas piernas a la altura de la rodilla y el brazo izquierdo. Estos datos refuerzan la hipótesis de un femicidio cometido con extrema saña. La autopsia, que se realizará en breve, será clave para establecer con mayor precisión la causa de muerte y el momento exacto en que ocurrió.

El caso generó una fuerte reacción en Pilar. Vecinos y organizaciones sociales expresaron su repudio frente a un nuevo episodio de violencia contra las mujeres. El hecho de que el cuerpo estuviera oculto en pleno centro de la ciudad, a metros del Banco Provincia y de una de las zonas más transitadas, aumentó el impacto del caso de la joven asesinada.

El crimen de Solange se suma a una larga lista de femicidios en Argentina que siguen marcando la agenda social y judicial. Cada episodio vuelve a poner en discusión la necesidad de políticas más efectivas de prevención, asistencia y protección para mujeres en situación de vulnerabilidad.