"La experiencia con privados fue perjudicial para Vélez"

El presidente del Fortín cuestionó con dureza el avance de capitales privados en el fútbol argentino y apuntó directamente contra Foster Gillett y Guillermo Tofoni por el frustrado mercado de pases de enero.

La discusión en torno a las Sociedades Anónimas Deportivas volvió a escalar y tuvo a Vélez Sarsfield como uno de los ejes del debate. En declaraciones a DSports Radio, el presidente del club, Fabián Berlanga, expresó una posición categórica contra la injerencia de capitales privados y calificó la experiencia reciente como “muy negativa” para la institución.

El dirigente vinculó sus críticas a lo ocurrido durante el último mercado de pases, al que Vélez llegó con una planificación financiera condicionada por operaciones que, según relató, nunca se concretaron. En ese marco, apuntó contra Foster Gillett y Guillermo Tofoni, a quienes responsabilizó por el incumplimiento de acuerdos que afectaron de manera directa el armado deportivo y económico del club.

Berlanga sostuvo que el caso de Estudiantes con Gillett marcó un quiebre en las reglas no escritas del fútbol local, al romper el consenso histórico sobre las cláusulas de rescisión entre clubes argentinos. En el caso de Vélez, explicó que se había proyectado el mercado de verano sobre la base de la venta de Valentín Gómez, la llegada de López Muñoz y una futura transferencia de un juvenil, Alex Verón, operaciones que finalmente no se respetaron.

Según detalló, los contactos con los inversores existieron, aunque nunca en un encuentro personal. “Hubo reuniones por Zoom y llamadas telefónicas”, señaló, y remarcó que en esas instancias participaron distintos interlocutores, en su mayoría argentinos. Sin embargo, afirmó que los compromisos asumidos no fueron cumplidos y que las propuestas finales estuvieron lejos de lo pactado inicialmente.

En ese contexto, Berlanga fue tajante al evaluar la participación de grupos privados en la vida institucional del club. Aseguró que Vélez permitió su intervención y que el resultado terminó reforzando una postura crítica: la de considerar que este tipo de esquemas no aporta soluciones reales y, por el contrario, genera perjuicios. La mención directa a Tofoni, incluido entre quienes acercaron ofertas que calificó como “inaceptables”, profundizó aún más el tono del mensaje.