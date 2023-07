La familia de Robert De Niro confirmó de qué murió su nieto

Drena De Niro, la hija adoptiva de De Niro, afirmó en Instagram este miércoles que las pastillas con fentanilo causaron la muerte de su hijo.

Respondiendo a una pregunta sobre cómo había muerto Leandro De Niro Rodríguez, dijo: “Alguien le vendió pastillas con fentanilo que sabían que estaban mezcladas, pero aun así se las vendieron. Entonces, para toda esta gente que sigue jodiendo vendiendo y comprando esta mierda, mi hijo se ha ido para siempre”.

La policía de Nueva York investiga la muerte como una posible sobredosis, según medios locales, y varios medios estadounidenses han informado que el joven actor fue encontrado cerca con polvo blanco y parafernalia de drogas.

Hablando después de la muerte de su nieto, De Niro dijo que estaba "profundamente angustiado" y que los miembros de la familia están "muy agradecidos por las condolencias", pero pidieron "que por favor tengamos privacidad para llorar la pérdida de Leo".

Drena escribió en homenaje a su hijo: “Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá”.

Drena tomó el apellido de De Niro después de que el actor se casara con su madre, Diahnne Abbott, en 1976. Sus padres estuvieron casados de 1976 a 1988 y también tienen un hijo llamado Raphael.