La Fede visita al líder e invicto Huracán

Será este sábado a las 21 en Trelew. Además, Petroquímica se mide en Puerto Madryn con Ferro y Náutico Rada Tilly visita a las 18 a Hispano.

La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia, que marcha tercero en la tabla, visitará este sábado a Huracán de Trelew, el líder y único invicto que tiene la Zona Sur Patagonia del Torneo Prefederal de básquet masculino.

El partido, que se jugará en el gimnasio Atilio Viglione, dará comienzo a las 21.

El “Globo” trelewense se encuentra cumpliendo una impecable campaña, a tal punto que ganó hasta el momento, los ocho partidos que jugó.

Por su parte, La Fede viene de dos éxitos en fila -ambos ante Petroquímica, también de la ACRB- y buscará quedarse con el invicto, aunque sabe que enfrente tendrá a un durísimo rival, que todavía no perdió y que está con la cabeza firme en lograr un lugar en el Final Four.

En el mismo horario, pero en el gimnasio Mariano Riquelme, Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn recibirá a Petroquímica, que hasta hora ganó un solo partido en siete presentaciones.

El equipo madrynense, que marcha último en las posiciones, también ha ganado un solo juego, en seis encuentros.

Mientras tanto, en el gimnasio Tito Wilson de Río Gallegos, se presentará Náutico Rada Tilly (5-2), segundo en la tabla, para visitar a Hispano Americano, que marcha cuarto con dos triunfos y cinco derrotas.

El domingo, mientras tanto, La Fede visitará a Ferro, mientras que Petroquímica hará lo propio ante el puntero Huracán.

………………..

Programa

SABADO 18

En el gimnasio Tito Wilson - Río Gallegos

18:00 Hispano Americano vs Náutico Rada Tilly.

En el gimnasio Atilio Viglione – Trelew

21:00 Huracán vs La Fede Deportiva.

En el gimnasio Mariano Riquelme – Puerto Madryn

21:00 Ferrocarril Patagónico vs Petroquímica.

DOMINGO 19

En el gimnasio Mariano Riquelme – Puerto Madryn

18:00 Ferrocarril Patagónico vs La Fede Deportiva.

En el gimnasio Atilio Viglione – Trelew

19:00 Huracán vs Petroquímica.