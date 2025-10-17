La actividad de este sábado se desarrollará en el gimnasio Socios Fundadores, en el “Diego Simón” y en el “Cemento Comodoro”.

El básquet formativo continúa con toda la acción del torneo Clausura

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) disputará este sábado en tres escenarios de juego, una nueva fecha del torneo Clausura 2025, y en esta oportunidad será para las formativas tanto en femenino como masculino.

En ese contexto, la acción se desarrollará en el gimnasio Diego Simón de Federación Deportiva, en el Socios Fundadores de Gimnasia y Esgrima y en el “Cemento Comodoro” de Petroquímica.

A continuación, se detalla la programación que se realizará este sábado y también el martes por la fase regular de las categorías formativas de la ACRB.

………………

Programa

SABADO 18

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

15:00 U-11 Femenino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza y Miguel Muñoz.

17:00 U-13 Femenino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza y Miguel Muñoz.

18:30 U-15 Femenino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza y Miguel Muñoz.

En el Socios Fundadores

15:00 U-11: Gimnasia "Verde" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

17:00 U-15: Gimnasia "Verde" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

18:30 U-13: Gimnasia "Verde" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

20:00 U-17: Gimnasia "Verde" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

15:30 U-11: Gimnasia "Naranja" vs Petroquímica. Arbitro: Leandro Aguirre.

17:30 U-15 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

19:00 U-17 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

MARTES 21

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:00 U-17 Femenino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima.