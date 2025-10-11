La Fede recibe a Petroquímica por el Prefederal de básquet

La Fede Deportiva recibirá este sábado a Petroquímica en un duelo entre equipos comodorenses que corresponde a una nueva fecha de la Zona Sur Patagonia del Torneo Prefederal de básquet masculino.
El partido, que se jugará en el gimnasio “Diego Simón” de Kilómetro 3, dará comienzo a las 21:30.
El “Bordó” se ubica tercero en la tabla con 7 unidades, producto de dos triunfos y tres derrotas. El “Verdolaga”, mientras tanto, ocupa el último lugar con 6 puntos, habiendo logrado una victoria y cayendo en cuatro ocasiones.
Estos dos equipos, de la ACRB, volverán a verse las caras el domingo desde las 20, pero será en el gimnasio “Cemento Comodoro” de Kilómetro 8.
Programa
SABADO 11
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
21:30 La Fede Deportiva vs Petroquímica.
DOMINGO 12
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
20:00 Petroquímica vs La Fede Deportiva.