Será este sábado a las 21:30 en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3. El domingo se vuelven a enfrentar, pero en el “Cemento Comodoro”.

La Fede recibe a Petroquímica por el Prefederal de básquet

La Fede Deportiva recibirá este sábado a Petroquímica en un duelo entre equipos comodorenses que corresponde a una nueva fecha de la Zona Sur Patagonia del Torneo Prefederal de básquet masculino.

El partido, que se jugará en el gimnasio “Diego Simón” de Kilómetro 3, dará comienzo a las 21:30.

El “Bordó” se ubica tercero en la tabla con 7 unidades, producto de dos triunfos y tres derrotas. El “Verdolaga”, mientras tanto, ocupa el último lugar con 6 puntos, habiendo logrado una victoria y cayendo en cuatro ocasiones.

Estos dos equipos, de la ACRB, volverán a verse las caras el domingo desde las 20, pero será en el gimnasio “Cemento Comodoro” de Kilómetro 8.

Programa

SABADO 11

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 La Fede Deportiva vs Petroquímica.

DOMINGO 12

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Petroquímica vs La Fede Deportiva.