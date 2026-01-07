Ante el incendio que afecta a la zona de Puerto Patriada, el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de El Hoyo resolvieron reprogramar el Telebingo Chubutense y reconvertir la 38ª Fiesta Nacional de la Fruta Fina en un Festival Solidario.

La Fiesta de la Fruta Fina será solidaria y reprograman el Telebingo

En El Hoyo se realiza la Fiesta Nacional de la Fruta Fina.

El evento se realizará finalmente el jueves 29 y viernes 30 de enero, y todo lo recaudado será destinado a acompañar a las familias damnificadas por los incendios. La decisión fue tomada de manera conjunta con un fuerte enfoque solidario y de acompañamiento a la comunidad afectada.

En este marco, se confirmó la presentación de La Banda de Carlitos junto a Eugenia Quevedo, quienes actuarán el 29 de enero y manifestaron su compromiso desde el primer momento con la causa.

Desde Lotería del Chubut informaron que los cartones ya adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha del sorteo y, además, servirán como entrada al predio del festival.

Por decisión del gobernador Ignacio Torres, el Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut comenzó a adelantar recursos y asistencia, en un trabajo articulado con distintas áreas del Gobierno provincial y el municipio, con el objetivo de reforzar la respuesta del Estado y acompañar a los vecinos afectados por la emergencia.

La reprogramación busca sostener una de las celebraciones más emblemáticas de la Comarca Andina, resignificando su espíritu para ponerlo al servicio de la solidaridad y la reconstrucción comunitaria.