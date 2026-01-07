La granada hallada es del Ministerio de Defensa

El artefacto apareció en la orilla de la Playa Escondida, dentro del Parque Municipal Puerto Bonito. Ya se cuentan seis; fueron hechas por Fabricaciones Militares y pertenecen al Ministerio de Defensa.

Seis granadas de guerra hechas por Fabricaciones Militares fueron halladas en el último mes en la orilla y en las profundidades del Lago Epuyén, en Chubut.

Según confirmó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a Infobae, son granadas de mano fragmentarias de origen argentino, producidas por Fabricaciones Militares (FM), modelo FMK2, provistas y únicamente utilizadas por Fuerzas Armadas. La carga principal de la granada es Compuesto B (80 gramos), un alto explosivo resultante de la mezcla de Hexógeno y TNT, con una cubierta o cuerpo metálico que se fragmenta al detonar.

En el caso de las granadas encontradas en el Lago Epuyén, cuentan con esa carga explosiva, pero carecen del detonador que inicia la secuencia del tren explosivo del elemento. Entonces, existe riesgo de explosión si quedan expuestas a altas temperaturas (+400 grados centígrados) o reciben un golpe extremadamente fuerte.

El radio letal -es decir, la distancia a la redonda que podría causar la muerte en caso de explosión- es de aproximadamente cinco metros y el riesgo de lesiones por fragmentación puede alcanzar distancias que rondan los cien metros.

Torres ordenó montar un operativo en el paraje Las Golondrinas, en la zona de Cushamen, del que participan fuerzas de seguridad federales, el GEOP de la Policía chubutense y un gabinete que incluye funcionarios de Desarrollo Social, dado que la detonación de estos explosivos, más allá del daño humano, podrían generar un incendio forestal en una época donde la zona es altamente combustible por la sequedad del territorio y los fuertes vientos.

“Lo primero que se pensó es que era un loquito que se deshacía de un arsenal ilegal porque esas granadas son exclusivamente de las Fuerzas Armadas; por lo tanto o alguien las robó o alguien las vendió. Ahora que se vieron esas inscripciones abrimos una nueva hipótesis. Todos los años pasa esto. No es algo nuevo. El año pasado detuvimos a varios de la banda de (Facundo) Jones Huala”, contó el gobernador chubutense.

Fuentes oficiales confirmaron que los investigadores están trabajando con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que ya cuentan con informes de pasos sospechosos de Chile a Argentina. En ese sentido, Torres adelantó que Chubut abrió una licitación para instalar cámaras de videovigilancia en la comarca andina que permitan disuadir presuntas acciones delictivas como estas.