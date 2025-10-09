Desde el jueves 9 de octubre en Cine Teatro Español, se exhibe la película de horror corporal, ópera prima de la directora Emilie Blichfeldt, que utiliza el motivo del cuento “La Cenicienta” y plantea la historia desde el punto de vista de Elvira, quien compite contra su bella hermanastra por ser la elegida del príncipe.

En un reino donde la belleza es lo más importante y un negocio muy importante, Elvira lucha por competir con su preciosa hermanastra. La joven, celosa porque su hermanastra ha conseguido conquistar al príncipe, hará todo lo posible por conseguir la atención del príncipe para ella, y no para su hermanastra. Esta sangrienta historia tiene un punto de vista diferente del famoso cuento.

En un mundo cinematográfico reciente y posterior a “La Sustancia”, contar un cuento de hadas de terror corporal feminista es un desafío. La parábola sangrienta de Coralie Fargeat sobre el abismo de auto-desprecio en el centro de la búsqueda de belleza impulsada por la sociedad por parte de las mujeres ha elevado las expectativas en cuanto al alcance cultural del género. Desde hace décadas, directoras de género han estado respondiendo a estándares de belleza imposibles y a menudo deformantes del cuerpo. Ahora, la cineasta noruega Emilie Blichfeldt entra de manera grotesca y juguetona en esta movida con “La Hermanastra Fea”. El nombre de un personaje, Sophie von Kronenberg, en este gótico estilizado basado en la versión de los Hermanos Grimm de Cenicienta, debería ser suficiente presagio de hacia dónde se dirige la película con toda su grandiosidad infestada de tenias, rompiendo narices y comiendo carne.

Elvira es el patito feo de su familia, que incluye a su madre viuda y ávida de dinero, Rebekka, y la hermana de Elvira, más rubia, Ama. Han perdido a su patriarca y desesperadamente necesitan fondos que esperan asegurar en la casa del noble señor Otto y su hija etéreamente bella, Agnes, ahora la hermanastra de Elvira y Ama. Agnes tiene un borde irascible e inquieto que la define más vívidamente a medida que el viaje en carruaje hacia la depravación se sale de las vías del gusto más primoroso. Un cuento de hadas de terror corporal feminista es a menudo un estudio de contrastes de belleza, e inmediatamente, Elvira y Agnes se establecen como némesis clásicas mientras Elvira codicia la elegancia de su hermanastra.

El film sigue muy de cerca la estructura de la historia original de los Hermanos Grimm, pero adereza un cuento muy trillado con muchas piezas sangrientas de terror corporal que inyectan un vigor refrescante. Myren, trabajando bajo un equipo de maquillaje que incluye a Anne Chatrine Sauerberg y al artista de prótesis Thomas Foldberg, es mostrada como desaliñada desde el primer fotograma: una nariz, según los estándares sociales, demasiado bulbosa que es rota y remodelada con un martillo y una frialdad escalofriante por un charlatán Dr. Esthétique. Las secuencias de Elvira dejándose morir de hambre y obsesionándose con su peso recalcan los puntos como un taladro, aunque el guion podría hacer más para explorar la subjetividad de la protagonista y cómo su búsqueda autolesiva de belleza se está volviendo contagiosa para todos a su alrededor.

Género: Terror

Origen: Noruega

Título original: Den Stygge Stesøsteren

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 50 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

