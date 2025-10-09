Teléfono negro 2

Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies y Ethan Hawke retoman sus papeles. Han pasado cuatro años desde que Finn, entonces de 13 años, mató su secuestrador, convirtiéndose en el único superviviente de El Raptor. Ya ha cumplido 17 años y sigue luchando para adaptarse a la vida. Su hermana Gwen, de 15 años, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, y visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte y que ahora tiene una relevancia mucho más importante de lo que podían imaginar.

En 2012, los cineastas Scott Derrickson y C. Robert Cargill se unieron al productor Jason Blum y al actor Ethan Hawke para realizar “Sinister”, una de las películas más aterradoras en lo que va del siglo Todos tenían ganas de volver a trabajar juntos y entonces Derrickson releyó el relato “El Teléfono Negro”, de Joe Hill, hijo de Stephen King. El relato forma parte de la colección “Fantasmas: El Pasado No Está Muerto, Ni Siquiera Es Pasado...”, publicada en Estados Unidos en 2005. “Entré en una librería cuando acababa de publicarse el libro”, dice el director. “En esa época, yo no tenía ni idea de quién era Joe Hill y menos de que era hijo de Stephen King. Me quedé de pie en la tienda leyendo el relato y pensé: ‹Este tipo es genial›. Eran unas veinte páginas como mucho, pero el concepto me pareció fantástico para una película. Nunca se me olvidó”.

En la mayoría de las películas en las que un asesino secuestra a niños, la víctima debe ser rescatada por un detective o un adulto tan valiente como intrépido. En “El Teléfono Negro” los adultos tenían buenas intenciones, pero demostraban ser inútiles, mientras que los niños (el mismo Finney, las voces de los chicos asesinados que se oían por el teléfono y sobre todo Gwen, la hermana pequeña de Finney) eran los únicos que podían impedir que El Captor torturase y matara a su nuevo prisionero. Aparte del terror escalofriante de una buena historia de miedo, la película se centraba en la fuerza de los niños, en su facilidad para creer en fuerzas invisibles, y en el poder del cariño y de la familia para ayudar a soportar las situaciones más oscuras.

“Fue una película de fantasmas, pero todos ellos eran víctimas, lo que es, típicamente, una historia de fantasmas”, dice Derrickson. “Pero en esta nueva película tienes a un fantasma que es el villano. Un coming of age de terror ambientado en el colegio es un animal diferente que un coming of age de terror ambientado en el instituto. Hay un aumento de la intensidad derivado de ello”. De hecho ha prometido que será una película “más violenta, más gráfica y más aterradora”. Y añade: “Las películas de terror de campamentos de verano son ya históricamente un elemento básico del género de terror, pero lo que no hemos visto son películas de campamentos de invierno, e ir a las Montañas Rocosas y estar en campamentos de invierno cuando era adolescente fue muy impactante para mí”.

Género: Suspenso, terror

Origen: USA

Título original: Black Phone 2

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 54 Min. Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Scott Derrickson

Guión: C. Robert Cargill, Scott Derrickson, Joe Hill

Producción: Jason Blum, C. Robert Cargill, Scott Derrickson

Música: Atticus Derrickson

Fotografía: Pär M. Ekberg Montaje: Frédéric Thoraval

Reparto:

Ethan Hawke (El Captor), Mason Thames (Finney Shaw), Madeleine McGraw (Gwen Shaw), Jeremy Davies (Terrence Shaw), Miguel Mora (Ernesto Arellano)