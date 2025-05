La Iglesia cuestionó la violenta represión en las marchas de jubilados

La Iglesia manifestó este martes su rechazo al accionar de las fuerzas de seguridad en las últimas marchas de los jubilados frente al Congreso. Así lo hicieron dos organismos de la Conferencia Episcopal Argentina, que reclamaron al gobierno nacional que convoque al diálogo para avanzar en una mejora de los haberes.

“Repudio a la represión de las fuerzas de seguridad sobre la multitud que se reúne frente al Congreso de la Nación cada miércoles, acompañando el legítimo reclamo de nuestros abuelos por la insuficiencia de sus haberes para afrontar el costo de la vida”, señalaron las comisiones de Pastoral Social y de Justicia y Paz en un comunicado.

Ambos organismos consideraron que "la violencia nunca es la respuesta ante el ejercicio del derecho a reclamar que reconoce nuestra Constitución". "Pero esa violencia -remarcaron- es más grave cuando se ejerce contra quienes reclaman por una injusticia grave, como la de reducir los haberes jubilatorios de nuestros mayores".

El pronunciamiento firmado por el presidente de la Pastoral Social, monseñor Dante Braida (obispo de La Rioja), se conoció una semana después de que el padre Francisco 'Paco' Olveira fuera de víctima del accionar de las fuerzas de seguridad en la marcha de los jubilados. Además, estuvo demorado cerca de media hora.

"Me lastimaron fuerte, me pegaron con saña. Rompieron lo que para mí es un símbolo sagrado: mi estola. Me la sacaron del cuello con maldad y la rompieron. Nos pegaron y gasearon en la vereda”, contó el padre 'Paco', que se había acercado a la manifestación junto con otros sacerdotes para rezar junto con los adultos mayores.

En el comunicado, las comisiones de Pastoral Social y de Justicia Social solicitaron al Ejecutivo de Javier Milei que convoque a una reunión para avanzar en una mejora de los haberes jubilatorios: “Ante el reclamo persistente de nuestros jubilados por mejoras en sus haberes pedimos que se convoque a todos los sectores representativos de la comunidad para resolver su delicada situación”.

"El inicio de un diálogo es siempre la mejor respuesta ante un reclamo”, afirmaron.

Ambos organismos citaron un pensamiento del Papa Francisco, que en la exhortación apostólica “Evangelii gaudium”, publicada en 2013, expresó: “Cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad”.

Además, recordaron que, en una audiencia celebrada en 2022, Francisco señaló que “toda la sociedad debe apresurarse a atender a sus ancianos, el tesoro cada vez más numeroso y a menudo también más abandonado”.