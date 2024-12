La inesperada respuesta de Fátima Florez a Mirtha al consultarle por Milei

La humorista fue nuevamente invitada al ciclo La Noche de Mirtha (El Trece) y no dudó en ser contundente cuando la diva le consultó por el Presidente.

Fátima Florez fue nuevamente invitada a formar parte de la mesa de Mirtha Legrand, junto a Georgina Barbarossa, Marcelo Polino, Donato de Santis y el doctor Roberto Debbag. En lo que fue una emisión con todos los condimentos, la diva no olvidó consultar a la humorista por su expareja, el presidente Javier Milei.

Sin ningún tipo de problema, la comediante aseguró que sigue imitando a su exnovio en sus shows, luego de brillar en Las Vegas con un espectáculo adaptado para el público internacional. No obstante, ahondó en sus sentimientos con respecto a la separación: "En una ruptura no vas a estar descorchando un champán. Estuve muy enamorada, a mí se me nota mucho. Viví ese momento que la pasé muy bien y cuando llegó esta situación lo atravesé como pude. Es una historia muy fuerte".

Al ser consultada por Mirtha sobre si ella fue "dejada" por Yuyito González, Florez fue tajante: "Nadie deja a nadie por nadie. Las relaciones se terminan pero nunca hay terceros en discordia, pero hay actitudes que... hay que tener códigos, respeto y don de gente. Si una mujer está en pareja, yo no puedo ir al marido a coquetearle", disparó, en relación a la exvedette.

Además, lanzó fuertes detalles de su relación el jefe de Estado: "Nos conocimos por Instagram cuando yo me separé. Ahí me empezó a escribir mucha gente. Nos vimos por primera vez en mi casa", manifestó, dejando perplejos a todos en la mesa más reconocida de la televisión argentina.

Finalmente, sostuvo que tiene "buenos recuerdos" del primer mandatario: "No tengo nada para reprocharle". Por supuesto, dejó una frase polémica digna de un diálogo tan candente como el que mantuvo con Mirtha: "Juntos éramos explosivos".