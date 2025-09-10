La inflación de agosto fue del 1,9%

El índice de precios al consumidor volvió a ubicarse por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo. El acumulado en lo que va del año es de 19,5%, mientras que la inflación interanual se desaceleró al 33,6%.

La inflación de agosto se ubicó en el 1,9% y volvió a quedar por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, la variación de precios acumuló un 19,5% en los primeros ocho meses de 2025, mientras que la interanual descendió al 33,6%, su menor nivel desde julio de 2018.

El resultado también sorprendió al mercado, que proyectaba una suba cercana al 2,1%. En este contexto, el impacto de la devaluación de julio (+14%) y la posterior baja del dólar en agosto (-1,9%) mostró un “pass-through” limitado sobre los precios.

indec

Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron Transporte (+3,6%), impulsado por la adquisición de vehículos y el aumento en combustibles, y Bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5%), principalmente por el alza en el precio del tabaco. En contraste, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 0,3%, la tercera baja mensual en lo que va del año, en un escenario de liquidaciones por cambio de temporada y mayor apertura comercial.

En cuanto a las categorías del IPC, la inflación Núcleo se aceleró al 2% frente al 1,5% del mes anterior. Los bienes y servicios Estacionales retrocedieron 0,8% por la baja en indumentaria, mientras que los Regulados avanzaron un 2,7%, con un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio.