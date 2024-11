La insólita novela del supuesto romance de Franco Colapinto y la princesa de Noruega

Franco Colapinto fue partícipe de una increíble novela este fin de semana. A diferencia de lo que viene ocurriendo, esta vez nada tuvieron que ver sus negociaciones para que el actual piloto de Williams pueda correr en Red Bull el año próximo en la Fórmula 1. La noticia fue por una versión de un supuesto romance del corredor argentino con la princesa de Noruega, Ingrid Alexandra, que se robó las tapas de las revistas del corazón, de los portales en Europa y fue tendencia en esta parte del mundo.

El tema estalló el sábado cuando algunos medios argentinos e internacionales que se hicieron eco citaron como fuente al portal noruego Se og Hor. El rumor dio cuenta de una relación en secreto del conductor bonaerense de 21 años con la joven de 20, quien ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono del país nórdico, después de su padre, el príncipe heredero Haakon Magnus, y por delante de su hermano menor, Sverre Magnus, y de su tía, la princesa Marta Luisa. Este es el primer punto clave para aclarar el panorama, ya que muchos afirmaron que si el vínculo afectivo era cierto, Colapinto era un futuro rey.

En las redes sociales, Colapinto volvió a ser tendencia por esto, pero lo llamativo fue que en el mencionado portal escandinavo no hay ninguna noticia al respecto. Tampoco en su buscador al escribir “Colapinto”. Sin embargo, el propio medio terminó haciéndose eco de esta historia que nunca existió.

Y fue este domingo cuando Se og Hor decidió tomar cartas en el asunto y publicar un panorama del asunto en el que desmintió la noticia que supuestamente el medio había brindado. Se lo tomó con gracia y en dicho artículo publicó: “¡Paren las rotativas! ¿Es el medio noruego Se og Hor el origen de que todo el universo mediático argentino se vuelva loco por este “romance”? Buscando en nuestros archivos no podemos encontrar el nombre de este piloto de carreras ni una sola vez. Nunca hemos escrito sobre el hombre”.

“Ja ja. Esto fue divertido. ¿Se ha basado la prensa argentina en información de Se og Hor? Entonces me pregunto si no debe tratarse de un enorme malentendido. Hasta donde sabemos, Ingrid Alexandra no está con ningún piloto argentino de Fórmula 1. En cualquier caso, nunca hemos escrito nada al respecto, como lo llaman los medios argentinos”, afirmó el editor responsable de dicho medio, Ulf A. Andersen.

En Se og Hor deslindaron su responsabilidad y se la atribuyeron a otro portal: “Fue el sitio web noruego Parcferme el primero en mencionar este divertido caso”. Ellos incluyeron el enlace del otro medio y, una vez que se ingresa a ver esa noticia, también se constató que levantaron la información publicada por ciertos medios argentinos que hicieron trascender el tema.

Con la desmentida confirmada, las redes sociales volvieron a arder este domingo por la “no noticia” y los usuarios de Internet hicieron de las suyas con memes y reacciones. Colapinto fue tendencia nuevamente, mientras aprovechó este fin de semana con un breve descanso de tres días para regresar esta semana a la base de Williams en Grove para seguir entrenando en el simulador de cara a la próxima competencia de la F1 en Las Vegas, el 23 de noviembre.

De acá a la cita estadounidense, es posible que se confirme el futuro de Franco Colapinto en la Máxima. Las negociaciones continúan y, ante la imposibilidad de mantenerse como titular en Williams por la llegada de Carlos Sainz y la continuidad de Alex Albon, el lugar donde correría sería en Red Bull, quien bajaría a Sergio “Checo” Pérez, o en su defecto en Racing Bulls, si es que en la escudería satélite promueven al team principal a Liam Lawson. Esto dejaría al argentino como compañero de Yuki Tsunoda.

