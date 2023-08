La Joaqui contó que salió con un famoso: "Fue el mejor de mi vida"

Tras tomarse unos meses de descanso, La Joaqui volvió con todo y está en plena promoción de Got Talent, el ciclo de Telefé donde formará parte del jurado. En esa recorrida mediática, la exitosa cantante estuvo en Nadie dice nada, donde hizo picantes declaraciones sobre su vida íntima.

Cuando Nico Occhiato y Flor Peña le preguntaron por sus citas más recientes y quisieron saber si alguna vez había estado con un desconocido, La Joaqui respondió que no le gusta intimar si no tiene un sentimiento por la otra persona. Y dijo que nunca estuvo con un desconocido: “Todos los pibes con los que estuve… ah no miento”, se frenó abruptamente la cantante.

Luego, la intérprete de Butakera reveló que recientemente había tenido una cita con alguien desconocido, con quien se empezó a dedicar likes en Instagram. Luego hablaron por mensajes y surgió un “la verdad que me re interesás”. Enseguida apareció la sugerencia de que podrían tener una cita.

“¿En qué parte del mundo estás?”, le preguntó ella, que también andaba de gira. "Y nos encontramos en un lugar del mundo random", reveló la Joaqui. Los conductores del streaming de Luzu TV quisieron saber si la cita había sido en algún lugar público, algo que la cantante desestimó. Y reveló que si los hubieran visto en público en Argentina "hubiera sido un bardo"

Sin pudor, Joaquinha Lerena De La Riva contó que “somos de diferentes mundos pero la verdad es que es un pibe con el que yo estaba caliente desde los 15 años. De teen era mi crush de la adolescencia”.

Entonces Nico Occhiato quiso saber cómo había salido el encuentro con su amor platónico de la adolescencia. “Fue positivo, fue el mejor sexo de toda mi vida”, confesó La Joaqui. Cuando le preguntaron si se volverían a ver, la sugestiva respuesta de la Joaqui fue: “no sé, ¿quién sabe? Yo solo te cuento que esa es la única vez que me encontré con alguien random y la pasé muy, pero muy bien”.