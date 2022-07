La joven trans que quiere entrar a GH para representar a la Patagonia

Divertida, alegre, una show-woman, así se define Luz, la santacruceña de 24 años que se presentó al casting de Gran Hermano 2022. "Siempre tuve el sueño de entrar a la casa de Gran Hermano. Veía el programa y decía: 'Yo quiero estar ahí'. Sentía que en algún momento eso podía suceder, este puede ser el momento, así que me inscribí", contó a La Opinión Austral la joven nacida en Río Turbio y que hace un año vive en Río Gallegos.

Luz ha realizado algunos trabajos en programas de televisión en CABA. "Siempre soñé estar en los medios. Desde muy chiquita que me gusta cantar, bailar y actuar. Participaba en obras de teatro y en Río Turbio me formé con Carla Tello, después seguí creciendo y haciendo cursos".

"Me gusta escribir y me gustaría poder tener voz a través de la música, es un proyecto personal. Ya tengo una canción escrita y vengo escribiendo hace mucho tiempo una historia para un película o serie sobre una chica trans que se enamora de un chico que es heterosexual, todo sucede en una sociedad muy cerrada", contó.

En cuanto a la exposición que le daría ingresar a la casa más famosa del país, aseguró: "No estoy nerviosa, estoy contenta y entusiasmada por entrar. Soy muy espontánea. El de la casa es un juego muy divertido, seguramente habrá cosas que me gusten y otras que no. Tengo un carácter que si hay algo que no me gusta, lo digo, hay muchas cosas que no me callo. A veces hago comentarios random y a la otra persona le parece chocante, pero no lo hago con mala intención, mi personalidad es así. Siempre digo lo que pienso".

"Además de vivir la experiencia de estar en la casa, me gustaría poder tener visibilidad para ayudar a todos y todas los que se sientan identificados conmigo. Quiero tener voz para ayudar y cambiar la realidad o al menos mostrar que existen otros caminos y otras formas posibles", manifestó.

Sobre su historia personal, destacó: "Estoy muy agradecida con una persona que me ayudó en mis peores momentos. Me gustaría que la sociedad deje de creer que existe un solo estereotipo de mujer y que la creencia social que hay respecto a las chicas trans-travestis cambie. Que entendamos que todos somos iguales; debemos dejar el prejuicio y apuntar más a la solidaridad y empatía con el otro".