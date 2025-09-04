La Justicia Federal avanza en la causa por el fentanilo contaminado

La investigación por el fentanilo contaminado que causó la muerte de 96 personas en todo el país está entrando en su etapa final con la conclusión de las declaraciones indagatorias. Este jueves, se espera que los dos últimos acusados presten declaración ante el juez Ernesto Kreplak.

Uno de los acusados que declarará es Eduardo Darchuk, quien se desempeñaba como Jefe de Producción en Laboratorios Ramallo S.A. Se lo investiga por su responsabilidad en los lotes de fentanilo 31.202 y 31.244, que resultaron contaminados. Darchuk deberá presentarse en los Tribunales de La Plata para dar su versión de los hechos y aclarar su rol dentro del laboratorio.

El día anterior, Dayana Astudillo Bolívar, quien realizaba tareas de producción y control en el mismo establecimiento, declaró durante más de tres horas y respondió a las preguntas del juez, detallando sus funciones en la empresa.

Una vez que se completen estas dos declaraciones, se espera que el juez Kreplak tome decisiones sobre la situación procesal de los 17 imputados en la causa. El principal sospechoso hasta el momento es Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma, ambos clausurados.

A raíz de este caso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta global por los lotes contaminados, y en Argentina, la ANMAT y el Gobierno Nacional implementaron un sistema de monitoreo en tiempo real de los medicamentos.