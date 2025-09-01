La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

El fallo dispuso como medida cautelar el cese inmediato de la circulación de las grabaciones registradas en la Casa Rosada, difundidas el 29 de agosto. El Gobierno denunció una operación de inteligencia ilegal, mientras persiste la polémica por el contenido de los audios.

La Justicia Federal dictó este lunes una medida cautelar que ordena detener la difusión de los audios en los que aparece Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de Presidencia.

La resolución —firmada el 1 de septiembre— establece “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación escrito, audiovisual o en redes sociales, desde todo sitio, plataforma o canal web”.

Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, el fallo reconoce que la grabación y divulgación constituyen una “violación grave a la privacidad institucional” y aclara que el caso no se encuadra en la libertad de expresión. El Gobierno denunció que se trató de “una operación de inteligencia ilegal con el objetivo de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración: fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, señaló Adorni en redes sociales.

Si bien la denuncia apunta a un presunto ataque externo, hasta el momento no se identificó a responsables por la falta de pruebas concretas. La Justicia, además, no desmintió el contenido de las grabaciones, en las que se mencionan supuestos hechos de corrupción y retornos ilegales vinculados a la funcionaria y a su entorno.

La filtración de los audios generó un fuerte impacto político y mediático, exponiendo internas en la Casa Rosada y cuestionamientos a la gestión del oficialismo. En paralelo, el expediente judicial derivó en nuevas líneas de investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la droguería Suizo Argentina.

Con esta medida, el Gobierno busca frenar la circulación del material y contener el desgaste político de Javier y Karina Milei.