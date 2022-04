La llamativa cláusula sexual del acuerdo entre JLo y Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck atraviesan un momento de puro amor y a mediados de abril sorprendieron con el anuncio que hicieron de su compromiso. Después de casi dos décadas de cancelar sus planes de boda, el actor y la cantante se volvieron a encontrar a principios de 2021.

Fue en su boletín de noticias personales, On the JLO, donde la también actriz reveló que tenía una “historia muy emocionante y especial para compartir” y dio una pista clarísima que mostraba un emoji de un anillo junto a su nombre. Tiempo después llegó el compromiso.

Lo cierto es que en las últimas horas llamó la atención de todos los seguidores una serie de cláusulas de su acuerdo prematrimonial. Entre todas, una despertó la curiosidad e incluso la duda de sus fans, entendiendo lo difícil que podría ser cumplirla sabiendo la complicada agenda laboral que maneja cada uno de ellos.

Se trata una cláusula sexual que estipula que la pareja debe tener relaciones sexuales, como mínimo, cuatro veces a la semana, lo que generó un sinfín de reacciones en redes sociales. De momento se desconoce la fecha en que la pareja contraerá matrimonio. No obstante, se espera que la boda ocurra próximamente o, por lo menos, en el transcurso de este año.

No es la primera vez que López y Affleck quieren contraer matrimonio. La pareja de actores comenzó a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron dos años más tarde.

Luego cada uno rehízo su vida. De hecho, la actriz tuvo dos hijos con su exmarido, el cantante Marc Anthony, y Affleck es padre de tres hijos con su exmujer, la actriz Jennifer Garner.

Lopez y Affleck empezaron a verse de nuevo el año pasado, después de que la autora de éxitos como Jenny from the Block terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el protagonista de Gone Girl acabara su relación con la actriz cubano-española Ana de Armas.