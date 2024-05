La mamá de Gonzalo duda de la versión oficial

Noelia Alderete, la madre del menor asesinado cuando iba a la escuela, Gonzalo Ezequiel Guenchur (17), planteó dudas tras conocerse la detención de un menor de 15 años como responsable del homicidio. “Recién acabo de poner en mi Facebook la frase ‘permitime dudar’ porque quiero ver pruebas, las cámaras y testigos que digan que efectivamente es él y corroboren bien. Es más fácil inculpar a un menor que a un adulto responsable que se haga cargo y pague”.

Noelia expresó que “lo ideal sería que pague quien corresponda, no cualquiera” y dejó entrever las dudas que tiene la familia respecto a la efectiva responsabilidad del presunto autor. “Quiero que me muestren todo. Desde las cámaras, que me digan quién identificó y adónde fueron. Quiero que me muestren todo porque quiero ser parte de la investigación”.

Dijo haber mantenido una comunicación con el fiscal a cargo de la causa y explicó que dialogó con todas las autoridades intervinientes, incluidos el intendente Othar Macharashvili y el gobernador Ignacio Torres; concejales y diputados. “Les agradezco, pero sin ofender, espero que no sea un cartel, sino que sean responsables para que se haga justicia”.

“Yo estaba esperando que oficialmente me informaran sobre el allanamiento. Me parece que es un momento oportuno para que se trabaje en nuevas leyes porque vivimos escuchando que ‘la ley permite o la ley ampara’ y realmente no es justo. Mi hijo creció de una manera muy correcta, con buenos valores y cuando tenía un problema me preguntaba cuál era la manera correcta para no obrar mal, ni pagar con la misma moneda. Espero que, en honor a su vida, se obre con justicia”.

“Le doy gracias a la gente que me acompaña y a Dios porque no abandonamos la fe que es lo que me sostiene. Agradezco a cada persona que conocía a mi hijo; a los compañeros de kick boxing de mi nene y del gimnasio en el que nos volvimos a reencontrar con Gonza en esta etapa. Hay gente que lo conocía y que vio cada proceso que pasó y a la gente de la Iglesia. Estamos divorciados hace tres años y así como nos juntamos en los cumpleaños, estuvieron todos. Esto habla bien de mi hijo. Ahí uno puede ver los valores que tenía Gonzalo como familia, persona y como ciudadano”, señaló la mamá de la víctima.