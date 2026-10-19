La Municipalidad fortalece habilidades digitales a través de Usina Digital

La Municipalidad llevó adelante este lunes un nuevo encuentro de Usina Digital en el Centro de Información Pública (CIP), en el marco del segundo ciclo de la iniciativa destinada a fortalecer las habilidades digitales y ampliar las oportunidades de desarrollo personal y laboral de jóvenes de la ciudad.
La jornada contó con la participación de 30 jóvenes de los espacios socio-comunitarios La Esquina, Centro Sociocultural Patria Grande y Adolescentes en Redes, quienes participaron de una instancia de capacitación orientada a incorporar herramientas y recursos para sus proyectos de vida, la continuidad educativa y la búsqueda de empleo.
Usina Digital forma parte del Programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática, dependiente de la Secretaría de Cultura, y se enmarca en los lineamientos del programa de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) de la UNESCO. La iniciativa comenzó en agosto y está dirigida a jóvenes de entre 15 y 20 años que participan en distintos programas socio-comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.
La propuesta contempla tres ciclos de trabajo y una metodología flexible que permite adaptar los contenidos a las necesidades e intereses de los participantes. Además de fortalecer sus competencias digitales, busca promover su autonomía y generar oportunidades de formación e inserción laboral, así como acompañar el desarrollo de emprendimientos sociales y productivos.
La capacitación cuenta con el apoyo técnico de la Agencia Comodoro Conocimiento, la coordinación de la Secretaría de Cultura y el acompañamiento de los equipos técnicos de Desarrollo Humano y Familia que trabajan para trasladar los conocimientos adquiridos a los espacios comunitarios. También participan las organizaciones Juntos por un Corazoncito Feliz y Desarrollar Argentina, que impulsa iniciativas vinculadas con la empleabilidad juvenil.