La nueva edición de la Expo Turismo se desarrolla en noviembre

La propuesta se consolida como la vidriera turística más importante de toda la Patagonia.

A un mes del encuentro, se conocieron detalles del encuentro que abrirá el viernes 6 de noviembre con la Cumbre Patagónica, un espacio exclusivo dedicado a las rondas de negocios con presencia de más de 15 operadores mayoristas y proseguirá el sábado 7 y domingo 8, con entrada libre y gratuita, donde el público podrá disfrutar de la amplia oferta de propuestas de la región.

Desde la Municipalidad se indicó que esta nueva edición -que tiene como lema "Mar de Oportunidades"- busca potenciar el desarrollo de la industria turística vinculada al Golfo San Jorge y reflejar el crecimiento de Comodoro como un destino con mar en Patagonia.

La realización del encuentro representa una fuerte decisión política de sostener y jerarquizar los espacios de encuentro que, a través de los sectores públicos y privados, reunirá a distintos destinos, prestadores y propuestas de diferentes puntos de la Patagonia argentina y chilena con el objetivo de proyectarse en conjunto.

Al respecto, desde la gerencia de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco explicó que "sostener la continuidad de esta Expo demuestra que el turismo es un motor fundamental para nuestra economía regional y por ello debemos otorgarle el espacio que merece. Hoy nos proyectamos cada vez más hacia al país como un destino con identidad costera en la Patagonia”.

A la fecha se encuentra confirmada la presencia de distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, La Pampa, Aysén y la Región de los Lagos marcando la impronta binacional de la Expo Turismo.

ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS PRINCIPALES

Para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre se contemplan distintos espacios como la “isla de prestadores y emprendedores turísticos” locales y regionales; stands institucionales y de destinos de la región; escenario de conferencias con más de 30 charlas; sector de streaming; microcine con proyecciones; la tienda Comodoro Alma a beneficio de una institución; el Paseo de Compras con identidad patagónica; Comodoro invita a cargo de FEHGRA (Federación Hotelera Gastronómica); el Patio del Festín; el Bar del Golfo; música en vivo y el tradicional patio de fuegos junto a una amplia feria de food trucks en el exterior de Predio Ferial.

Para mayor información, se deberá acceder a través del siguiente enlace: https://comodoroturismo.gob.ar/expo-turismo-26/

Para conocer los plazos de postulación a stand Destinos e Instituciones e integrar el programa de la Expo Turismo, ingresar a:

https://forms.gle/Rc9DLXZx2hyhiDSYA

Mail de contacto: [email protected]