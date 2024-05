La oficial declaró que el agente Cruz "estaba totalmente sacado"

“No sabía qué hacer porque se estaba autoincriminando; estaba totalmente nervioso; sacado; ido. No sabía si era verdad o no… yo me quedé con esa información shockeante pensando qué podía hacer”, declaró este lunes la oficial Lucía Eugenia Rosales, quien fue imputada por el crimen de Lautaro Labbe, ocurrido en abril de 2023. Ella era entonces la oficial de servicio.

La subinspectora Lucía Eugenia Rosales se sumó este lunes a la lista de policías imputados por el asesinato del menor Lautaro Labbe, ocurrido en el barrio San Martín en abril de 2023. El joven falleció tras recibir un disparo en la nuca. Agonizó ocho días en el Hospital Regional. Para la fiscalía, el responsable directo del crimen fue el agente Simón Cruz. Sin embargo, también fueron imputados los policías Lautaro Valenzuela, Marcelo Colque y Roberto Ortiz. Ahora se les sumó Lucía Eugenia Rosales, a quien se acusa de “encubrimiento agravado”.

Rosales era entonces la oficial de servicio. El lunes declaró ante el tribunal que presidió el juez Miguel Caviglia. Decidió contar su versión de lo ocurrido, pese al consejo en contrario de su abogada pública, María Cristina Sadino.

“La filmación que le mostré a la Brigada es una filmación que, apenas desciendo del móvil policial, prendo el celular y empiezo a filmar, y se ve dónde estaba posicionada la víctima, no sé si lo movieron o no. También en la filmación se puede ver y escuchar que yo le pregunto en todo momento a la víctima qué le pasó, como se llamaba, decime dónde vivís, cómo se llamaba su mamá. Porque como cualquier tipo de hecho con un herido de arma de fuego, o cualquier hecho de este tipo, yo sé cómo tengo que actuar, le pregunté a la víctima, me dijo que se llamaba Lautaro y me dijo dónde vivía”, narró quien cuenta con 8 años de experiencia como oficial de servicio y que entonces hacía tres semanas que cumplía funciones en la Seccional Séptima.

“YO ME OCUPE”

“Fui yo personalmente a esa vivienda donde nos indicó, y la mujer dijo que era su sobrino y que iba a avisar a la familia. Yo me preocupé y ocupé del chico, llamé a la ambulancia, dije que urgentemente llamaran a una ambulancia porque no lo habían hecho. Llegó la ambulancia, le ordenó a los empleados que suban y acompañen porque estaba muy mal y se llega a ver claramente que yo trataba de ayudarle, que no se moviera, pero se balanceaba para adelante y atrás”.

De la misma forma, mencionó que “en el acta de intervención hice pequeñas entrevistas a Ortiz y Cruz y en base a lo que manifiestan se redacta el acta de intervención y ellos suscriben que es algo que siempre hacemos cuando no hay un testigo civil, lo hace un empleado. Todo lo que se escribió fue en base a lo que ellos me comentaron” y afirmó que “la verdad yo no sabía nada, envío por mail el acta y alrededor de las 7 y media o 8, antes de que me retirara llega el agente Cruz a la oficina, me manifestó que iba a ir preso…’voy a ir en cana, ¿qué voy a hacer con mi familia?’. Pensaba en sus hijas, todo con el arma en la cintura”.

En base a ello, apuntó que “me quedó una pesadez, pero no podía cargar más la culpa de él, me presenté, que dijo que le disparó, que fue un accidente, que no lo sé, incluso aporté el video” y añadió: “Dejé a disposición mi celular y todo fue en base a lo que ellos manifestaron”.

“NO SABIA QUE HACER”

También reiteró que ella estaba en la comisaría en primera instancia y no conocía el hecho hasta que después que confeccionó y envió el acta. “En el momento no sabía qué hacer porque se estaba autoincriminando, estaba totalmente nervioso, sacado, ido, no sabía si era verdad o no, yo me quedé con esa información shockeante pensando qué podía hacer” dijo sobre su accionar, y advirtió que temía por lo que pudiera hacer Cruz con su arma, como atentar contra su vida.

Cuando Cruz confesó el crimen, no fue informado a sus superiores ni al Ministerio Público Fiscal, según aseveró la oficial Rosales.