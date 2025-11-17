La Renga llevó a "Milei" al escenario y avivó el cruce por "Panic Show"

En un show del Dama’s Day, la banda reavivó su rechazo a que el Presidente se apropie del tema.

La disputa entre La Renga y Javier Milei volvió a escena este fin de semana. En el Dama’s Day Volumen 4 —la cumbre regional de motos y autos de colección que este año tuvo como epicentro el predio del Wyndham Garden Luján, sobre la Ruta 6 y el río Luján— la banda decidió responder a su manera: en el arranque de “Panic Show” apareció un Milei "trucho" en el escenario, en versión miniatura, con máscara y gestos sobreactuados.

La reacción del público fue inmediata. Y el mensaje también: La Renga no quiere que el Presidente convierta su canción en un sello propio, algo que repiten cada vez que pueden en entrevistas y sobre el escenario. El guiño fue directo. El Presidente hizo de “Panic Show” un himno de campaña y la canta en cada acto que encabeza. La banda, desde hace tiempo, viene recordando que el tema les pertenece y que no avalan su uso político.

“EL TEMA ES NUESTRO, EL SE LO ROBO”

El gesto escénico encontró eco en declaraciones recientes. En una entrevista con la televisión chilena, Gabriel "Tete" Iglesias y el manager Gabriel "Gordo Gaby" Goncalves fueron contundentes al explicar por qué “Panic Show” dejó de sonar en algunos recitales desde que el presidente comenzó a apropiárselo.

“El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, dijo el bajista, sin matices. También aclaró que el uso del tema en actos oficiales se realizó sin autorización y en contra de la voluntad de la banda.

Iglesias remarcó que ya tomaron todas las medidas legales posibles para impedirlo: “Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar adelante sus ideas, porque lamentablemente están muy del otro lado”.

El mánager fue igual de directo: “Si te dicen que no y lo seguís usando, habla de la impunidad para hacer lo que querés sin importarte nada”.

El enojo de La Renga con Milei no es nuevo. La banda viene dejando en claro —en cada show que puede— que el Presidente representa todo lo opuesto a su identidad artística, política y comunitaria. Cuando tocaron en Racing el 11 de enero, Chizzo volvió a marcar distancia antes de “Panic Show”: “Atención, Javier. El León se quiere comer a la casta y resulta que están todos al lado tuyo”.

También, en un show en Huracán, el cantante ironizó: “Hay un tirano que me robó el león”, lanzó justo antes de arrancar el tema.

El patrón se repite en cada presentación: siempre que aparece la oportunidad, la banda enfatiza que no avala que el Presidente utilice un símbolo del grupo como si fuera propio, y menos aún como parte de su narrativa política.

Lo que pasó en el Dama’s Day no es aislado: fue la forma que encontró La Renga para decir, otra vez, que no comulga con Milei ni con su apropiación de “Panic Show”. La banda sostiene hace años una identidad anti-autoritaria, callejera, comunitaria, y el Presidente representa —para ellos y para su público— todo lo contrario.