La Secretaría de Género de Comodoro interviene en 450 casos de violencia

El área municipal realiza entre dos y tres intervenciones diarias y acompaña a 180 situaciones judicializadas. Un equipo multidisciplinario brinda asistencia integral y mantiene guardias las 24 horas.

La Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Comodoro Rivadavia, a cargo de María Cativa, informó que actualmente se encuentran trabajando en 450 casos de violencia por razones de género, de los cuales 180 se encuentran judicializados.

Desde la Dirección General de Políticas de Género con Abordaje Territorial, se brinda atención inmediata sin necesidad de denuncia previa. Un equipo conformado por trabajadores sociales, psicólogas y operadoras territoriales realiza la primera escucha, ofrece asesoramiento y, en los casos más graves, gestiona alojamiento y acompañamiento profesional.

Cativa señaló que muchos episodios de violencia están vinculados a situaciones de vulnerabilidad económica: “Cuando no hay recursos ni sustento familiar, los problemas de maltrato —físico, verbal o emocional— se acentúan”.

La secretaria destacó además el trabajo articulado con las áreas de Desarrollo Humano y Familia, Salud y las instituciones educativas de la ciudad, donde se llevan adelante charlas de prevención y sensibilización.

Por su parte, la directora de Políticas de Género, Verónica Opazo, precisó que se realizan entre dos y tres intervenciones espontáneas por día, mientras que el Sistema Judicial solicita la elaboración de dispositivos de acompañamiento tras las denuncias. También remarcó la importancia de la mirada integral sobre cada situación y del espacio terapéutico destinado a mujeres en contextos de violencia.

Asimismo, la Secretaría trabaja en red con municipios de la región, como Sarmiento, Río Mayo y Santa Cruz, para coordinar traslados y garantizar la protección de las víctimas en el Centro de Protección Integral (CPI).

Finalmente, se recordó que la guardia de la Secretaría funciona las 24 horas, todos los días del año, para atender urgencias y emergencias en articulación con la Policía, el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Familia.

Contactos de asistencia