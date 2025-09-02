Podría ser condenado a 7 años por empujar a su ex por la escalera

La jueza Mirta Moreno autorizó la apertura del debate oral contra C.E.G., acusado de agredir a su pareja y provocarle lesiones graves. El hecho ocurrió en Trelew.

En una audiencia preliminar realizada este martes en la Oficina Judicial de Trelew, el Ministerio Público Fiscal —representado por la fiscal general jefa Silvia Pereira y el funcionario Patricio Perayre— solicitó la elevación a juicio de una causa por un grave hecho de violencia de género ocurrido en febrero pasado.

Según la acusación, el 9 de febrero de 2025, cerca de las 2 de la madrugada, el imputado C.E.G. se encontraba en un domicilio junto a su pareja, con quien mantenía una relación estable desde hacía un año. Tras una discusión motivada por celos, el hombre le arrebató el teléfono a la mujer para impedirle pedir un taxi y trabó la puerta con llave. Luego la redujo físicamente y, cuando finalmente le permitió salir, la empujó hacia la escalera, provocando su caída.

La víctima sufrió múltiples lesiones que aún hoy le generan secuelas e inmovilidad. Testigos y personal policial intervinieron en el lugar, donde el acusado continuó con insultos y amenazas de muerte. Posteriormente, la fiscalía calificó el caso como lesiones graves agravadas por el vínculo y mediar violencia de género, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó una pena de siete años de prisión y la continuidad de la medida de coerción, destacando que en siete revisiones anteriores la justicia ratificó la probable autoría y los riesgos de fuga y entorpecimiento.

La jueza Mirta Moreno resolvió elevar la causa a juicio oral, avaló la calificación propuesta por la fiscalía y dispuso que el imputado continúe detenido hasta la realización del debate.