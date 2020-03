La sesión fue posible porque antes cobraron los empleados

Poco antes del mediodía de ayer, se confirmó que les habían depositado los haberes de enero a todos los empleados legislativos y por ello retomaron sus tareas para que el gobernador Mariano Arcioni pudiera inaugurar el período ordinario de sesiones. Malestar en el resto de estatales que todavía no cobraron. No hubo transmisión directa por TV.

La apertura de sesiones legislativas en Chubut finalmente pudo hacerse y sirvió para que el gobernador Mariano Arcioni enunciara sus objetivos políticos, sociales y económicos para lo que queda del año.

Recién cuando los empleados legislativos confirmaron que les hicieron los depósitos de sus haberes de enero, levantaron su retención de servicios para que todo estuviera listo a las 16, la hora prevista para el inicio del discurso del mandatario provincial.

Fue un alivio para el gobernador, quien aún padece las secuelas del duro traspié que significa no haber iniciado el ciclo lectivo 2020 en forma regular. Chubut es una de las cinco provincias con conflictos docentes.

“Estamos en Legislatura esperando alguna novedad. No cobramos todavía. En este momento estamos todos en retención de servicio dentro de la Legislatura. Si no percibimos los salarios esta va a ser la primera vez que se haga un acto sin nuestros servicios”, había dicho bien temprano Angel Sierra, titular de la Asociación de Personal de Empleados Legislativos (APEL).

A través de Twitter, Sierra mantuvo actualizados a sus afiliados sobre la situación con respecto a lo que podría ocurrir si no los depositaban los haberes a los rangos 3 y 4 del Poder Legislativo, que son los que cobran entre 65 y más de 150 mil pesos mensuales.

Ello se les había prometido en el encuentro del viernes con los integrantes de la comisión de receso, donde estuvieron presentes Leila Lloyd Jones; Graciela Cigudosa; Gabriela de Lucía; Manuel Pagliaroni; Belén Baskovc y Tatiana Goic. Faltó a la cita el oficialista Roddy Ingram.

UN NUEVO FRENTE

En esa ocasión, los cuatro primeros votaron a favor de realizar la sesión este lunes a la tarde, aunque Lloyd Jones confesó que no sabía qué pasaría si no cobraban los empleados legislativos. De hecho estos dejaron trascender que si la sesión se hacía igual, harían sonar bombos en una manifestación de protesta que hasta podía incluir cortes de luz, por lo cual no sería el mejor de los climas para un acto institucional de tal relevancia.

De hecho la sesión estuvo en duda hasta el mediodía y muy pocos invitados habían confirmado su asistencia.

Pero finalmente, y 27 días después de lo que indican los plazos legales, todos los empleados legislativos percibieron sus haberes, generándole al Poder Ejecutivo otro conflicto con el resto de estatales que no cobraron, entre ellos los judiciales que emitieron un duro comunicado (ver aparte) y los que se desempeñan en Canal 7, la emisora de TV oficial que por primera vez no transmitió en vivo el magno acontecimiento.

En tanto, el fin de semana el titular de ATECh, Santiago Goodman, afirmó que “solo el 45%” de los trabajadores de la educación percibieron sus haberes de enero.

A todo esto, en los próximos días los empleados legislativos se reunirán en asamblea para definir sus próximos pasos. Es que ahora comenzarán a sesionar martes y jueves los diputados que intentan promover leyes que ayuden al Ejecutivo a salir del atolladero.

Arcioni necesita acompañamiento para exhibir ante Nación que no intenta evadir responsabilidades a la hora de equilibrar sus cuentas, complicadas principalmente por las abultadas deudas en dólares tomadas estos años y en donde no se vio cuál era su fin, salvo seguir tapando el déficit mensual en salarios, donde mucho tuvieron que ver las promesas de campaña del gobernador el año pasado, antes de ser reelecto por Chubut al Frente junto a Ricardo Sastre como compañero de fórmula.