La Selección realizó una práctica de poco más de una hora con miras al partido que se jugará este domingo a las 9:30 por el cierre del Grupo D del Mundial de Qatar.

La Sub 17 se entrenó a la espera del partido con Fiyi

La Selección Argentina Sub 17 de fútbol dirigida por Diego Placente regresó este sábado al Complejo Al Thumama, para una práctica de poco más de una hora, en la previa del partido ante Fiyi.

El trabajo se focalizó en el repaso de conceptos tácticos, trabajos de salida y finalización, sin oposición, dirigidos por el ayudante de Placente, Adrián Gallará, y el propio técnico.

Antes, el plantel realizó ejercicios con pelota, con el Prof. Enrique Cesana y, los arqueros, ejercicios específicos con el entrenador Marcelo Luca, informó la página oficial de la AFA.

Argentina completará este domingo los partidos de la fase de grupos ante la Selección de Islas Fiyi.

La Selección ya se encuentra clasificada a los dieciseisavos de final del torneo y el resultado de este domingo definirá su posición final en el grupo. El adversario en la siguiente fase surgirá según una tabla general de los treinta y dos clasificados, donde el mejor primer clasificado enfrentará al octavo mejor tercer clasificado, y así sucesivamente.

El partido ante Fiyi se jugará desde las 9:30 en el estadio Aspire Zone de la ciudad de Doha y será televisado por las señales de DSports y la TV Pública.

………………

Panorama – Sábado 8

Grupo I

- República Checa 1 / Burkina Faso 2.

- Estados Unidos 2 / Tayikistán 1.

Grupo J

- Paraguay 2 / Panamá 1.

- República de Irlanda 2 / Uzbekistán 1.

Grupo K

- Uganda 1 / Chile 1.

- Francia 0 / Canadá 0.

Grupo L

- Malí 0 / Austria 3.

- Arabia Saudita 3 / Nueva Zelanda 2.

Programa – Domingo 9

9:30 Fiyi vs Argentina; D.

9:30 Bélgica vs Túnez; D.

10:30 Portugal vs Japón; B.

10:30 Marruecos vs Nueva Caledonia; B.

11:45 Emiratos Arabes Unidos vs Senegal; C.

11:45 Croacia vs Costa Rica; C.

12:45 Bolivia vs Qatar; A.

12:45 Italia vs Sudáfrica; A.