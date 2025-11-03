Argentina debutó con triunfo en el Mundial Sub-17

Derrotó 3-2 a Bélgica en el inicio del certamen internacional que se disputa en Qatar. El sábado su rival será Túnez, que goleó 6-0 a Fiyi.

La Selección Argentina Masculina Sub 17 de fútbol debutó este lunes con una gran victoria ante Bélgica por 3-2 en el marco del Grupo D de la Copa del Mundo que dio comienzo en Qatar.

El partido, que se jugó en el estadio Aspire Zone – Field 1 de Doha, tuvo el arbitraje de Rustam Lutfullin de Ubekiztán y fue televisado por DSports, la señal que transmitirá todo el certamen organizado por la FIFA.

En el inicio del encuentro, Ramiro Tulián recibió la pelota cerca del vértice del área, se perfiló y sacó un remate que se perdió apenas por encima del travesaño.

A los 36, Tulián tuvo revancha: tras una jugada por la derecha, capturó un centro por el segundo palo que nadie había podido controlar, y se llenó el pie para romper la red y poner el encuentro 1-0.

Cuando parecía que el primer tiempo se moría y el encuentro parecía estar controlado, un desborde de Axl Wins terminó con un centro pasado y Arthur De Kimpe controló dentro del área y remató para marcar el empate.

En el arranque del complemento, la Albiceleste empezó a ganar terreno, volvió a romper líneas e inquietó el arco rival con algunos remates de media distancia. Sin embargo, en la primera acción de Bélgica, una serie de rebotes terminó con la pelota en los pies de Ali Camara, que habilitó a Stan Naert para poner el choque 2-1 a favor de los europeos.

La Selección Argentina no iba a bajar los brazos. Con el resultado en contra, fue a buscar el empate sin desesperarse y lo encontró en los pies de Facundo Jainikoski, en una de las primeras pelotas que tocó luego de su reciente ingreso. Y, minutos después, Felipe Esquivel controló tras una buena acción del mismo Jainikoski, y soltó un tremendo remate que se metió bien pegado al palo izquierdo para anotar el 3-2.

De esa manera, la “Albiceleste” que dirige Diego Placente debutó de la mejor manera en el Mundial, destacando que su segunda presnetación será este jueves -desde las 10:30- ante Túnez, mientras que el domingo, su rival será el debutante Fiyi.

Precisamente, en esta misma jornada el conjunto africano goleó 6-0 al país del Pacífico Sur.

…………..

Panorama de la 1ª fecha

Lunes 3

Grupo A

- Sudáfrica 3 / Bolivia 1

- Qatar 0 / Italia 1.

Grupo B

- Japón 2 / Marruecos 0.

- Nueva Caledonia 1 / Portugal 6.

Grupo C

- Costa Rica 1 / Emiratos Arabes Unidos 1.

- Senegal 0 / Croacia 0.

Grupo D

- Argentina 3 / Bélgica 2.

- Túnez 6 / Fiyi 0.

…………..

Programa

Martes 4

9:30 Costa de Marfil vs Suiza; F.

9:30 Brasil vs Honduras; H.

10:00 México vs Corea del Sur; F.

10:30 Haití vs Egipto; E.

11:45 Alemania vs Colombia; G.

12:15 Inglaterra vs Venezuela; E.

12:45 Corea del Norte vs El Salvador; G.

12:45 Indonesia vs Zambia; H.