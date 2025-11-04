La Selección Argentina regresó este martes a los entrenamientos tras el exitoso debut en el Mundial de Qatar.

La Sub 17 volvió al trabajo ya con la mente puesta en Túnez

Tras la victoria ante Bélgica en el debut de la Copa del Mundo, la Selección Argentina Sub 17 de fútbol dirigida por Diego Placente retornó esta tarde a los entrenamientos.En la delegación reina un gran clima luego de la presentación con victoria ante el conjunto belga, una de las selecciones que, a priori, se presentaba como uno de los compromisos más difíciles del grupo.

El cuerpo técnico preparó un entrenamiento de recuperación en distintos bloques. Luego de una entrada en calor con ejercicios con pelota para el total de los jugadores de campo, los que tuvieron el lunes más minutos en cancha pasaron a ejercicios de elongación y con rolos. Mientras, el resto del plantel realizó una práctica de fútbol reducido en bloques de cuatro minutos.

Los arqueros Juan Centurión y Valentín tuvieron su primer bloque de trabajo diferenciado con el entrenador Marcelo Luca, mientras que José Castelau y Felipe Puyol, que terminaron el partido del lunes con molestias, trabajaron con los kinesiólogos del plantel que viajó a Qatar, los licenciados Francisco Caut y Claudio Farina.

Por la noche, el plantel tuvo tiempo libre en el hotel de la concentración y recibió a familiares y amigos que viajaron a la competencia.

Argentina jugará su segundo partido en el torneo este jueves, ante Túnez, selección que viene de superar 6-0 a Fiyi.

El partido, que se jugará en el Complejo Aspire Zone de Doha, dará comienzo a las 10:30 y será televisado por DSports.

……………..

Panorama del martes 4

Grupo “E”

- Haití 1 / Egipto 4.

- Inglaterra 0 / Venezuela 3.

Grupo “F”

- Costa de Marfil 1 / Suiza 4.

- México 1 / Corea del Sur 2.

Grupo “G”

- Alemania 1 / Colombia 1.

- Corea del Norte 5 / El Salvador 0.

Grupo “H”

- Brasil 7 / Honduras 0.

- Indonesia 1 / Zambia 3.

Programa – Miércoles 5

- 9:30 Tayikistán vs República Checa; I.

- 9:30 Panamá vs República de Irlanda; J.

- 10:00 Paraguay vs Uzbkistán; J.

- 10:30 Austria vs Arabia Saudita; L.

- 11:45 Malí vs Nueva Zelanda; L.

- 12:15 Estados Unidos vs Burkina Faso; I.

- 12:45 Francia vs Chile; K.

- 12:45 Canadá vs Uganda; K.