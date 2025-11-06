Con gol de Jainikoski, derrotó 1-0 a Túnez y avanzó a la próxima ronda de la Copa del Mundo de Qatar. El domingo cierra el Grupo D ante Fiyi.

Victoria de Argentina y pase a los 16vos. de final del Mundial Sub 17

La Selección Argentina Masculina Sub 17 de fútbol le ganó este jueves 1-0 a Túnez y con ese resultado, se clasificó para los 16vos. de final de la Copa del Mundo, que se desarrolla en Qatar.

El partido, correspondiente al Grupo D, se jugó en el estadio Aspire Zone de la ciudad de Doha, con el arbitraje del italiano Andrea Colombo.

Desde el inicio, el equipo de Diego Placente manejó el ritmo del juego y buscó el arco rival. La acción más clara estuvo en los pies de Thomás de Martis, que recibió una gran habilitación y definió por encima del arquero con un toque sutil, pero la pelota besó el travesaño y se perdió por arriba.

Esquivel también tuvo la suya, con un fuerte remate al palo derecho, pero el arquero Bouaskar respondió de buena manera. Minutos después, Gómez Mattar también probó al arquero tunecino que volvió a volar, esta vez contra su palo izquierdo, para mantener el cero.

El complemento inició con un poco más de ida y vuelta, donde el equipo africano tuvo su gran chance con un mano a mano de Tayechi, que fue bien resuelto por el arquero Castelau.

Cuando parecía que Túnez se acercaba al primer golpe, Facundo Jainikoski arrancó en mitad de cancha y terminó la jugada con un gran remate cruzado que se metió contra el palo derecho para poner el 1-0.

De esa manera, Argentina logró su segunda victoria, que le permite asegurarse su clasificación a la próxima fase, antes de enfrentarse este domingo a Fiyi -perdió 7 a 0 ante Bélgica-, en el cierre del grupo D.

El partido se jugará en el estadio Aspire Zone, dará comienzo a las 9:30 y será televisado por la señal de DSports.

……………….

Panorama – Jueves 6

Grupo “A”

- Bolivia 0 / Italia 4.

- Qatar 1 / Sudáfrica 1.

Grupo “B”

- Portugal 6 / Marruecos 0.

- Japón 0 / Nueva Caledonia 0.

Grupo “C”

- Emiratos Arabes Unidos 0 / Croacia 3.

- Senegal 1 / Costa Rica 0.

Grupo “D”

- Argentina 1 / Túnez 0.

- Fiyi 0 / Bélgica 7.

Programa – Viernes 7

- 9:30 Inglaterra vs Haití; A.

- 9:30 El Salvador vs Colombia; G.

- 10:00 Alemania vs Corea del Norte; G.

- 10:30 Egipto vs Venezuela; E.

- 11:45 México vs Costa de Marfil; F.

- 12:15 Suiza vs Corea del Sur; F.

- 12:45 Brasil vs Indonesia; H.

- 12:45 Zambia vs Honduras; H.