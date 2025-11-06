El equipo comodorense cayó 3-1 ante Defensores de Banfield por el inicio del 1º Tour de la LVA que arrancó en Monteros, Tucumán.

Waiwen debutó con una derrota en la Liga de Vóley Argentino

El equipo masculino de Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia perdió este jueves 3-1 ante Defensores de Banfield en el partido que puso en marcha en el Polideportivo Municipal Monteros, Tucumán, el 1º Tour de la Liga de Vóley Argentino.

Waiwen, que participa por segunda vez en su historia en el máximo nivel del vóleibol nacional, arrancó ganando el primer set por 27 a 25, pero en los siguientes tres parciales, dominó Defensores imponiéndose por 25-18, 25-19 y 25-21.

El goleador del partido resultó Jorge López, del equipo ganador, con 19 tantos con tres de bloqueo, luego lo siguió Franco Cáceres con 18 unidades, 4 de bloqueo y Juan Vásquez (17, con 3 de bloqueo).

Por el lado del elenco que dirige Lisandro Luppo, se destacaron Bruno Wagner y Bautista Gazaba, ambos con 17 puntos. Y más atrás se ubicó Vladimir Bonacic con 14 unidades, con dos de bloqueo.

La próxima actuación de Waiwen será este sábado a partir de las 21 ante el local Monteros Vóley, en partido que será televisado por Fox Sports y por YouTube de la ACLAV.