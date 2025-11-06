Se realizó con éxito la IV edición Calistenia Comodoro Rivadavia

El torneo contó con la participación de atletas de diferentes partes de la región y ofreció una emocionante competencia de endurance en Kilómetro 8.

Con una muy buena participación de competidores se llevó a cabo el último domingo la IV Edición de Calistenia Comodoro Rivadavia, en la Plaza Calistenia de Km 8, con la organización del instructor Darío Siares.

El torneo se desarrolló en un día espléndido, contó con la participación de atletas de diferentes partes de la región y ofreció una emocionante competencia de endurance.

Durante la jornada, se realizó una demostración de acrobacias y trucos de powerfreestyle que dejó al público impresionado y agregó un toque de emoción al certamen al aire libre, que nuevamente fue sin costo alguno.

Los practicantes prometen que la calistenia seguirá creciendo en la ciudad. Y para cerrar el año, está confirmado que la quinta edición se llevará a cabo el 21 de diciembre en la Plaza Calistenia del mismo barrio, al igual que las anteriores presentaciones será gratuita y abierta a todo público.

Darío Siares respecto a esta edición expresó. “Queremos agradecer a todos los que participaron y apoyaron este evento, especialmente a nuestro grupo de seis jurados que generosamente donaron su tiempo y expertise para hacer posible la competencia de manera desinteresada. También queremos agradecer al CM @ag_95_ por su excelente trabajo en la captura de imágenes y videos del evento, y por ayudarnos a revivir la emoción del momento”.

“También queremos hacer un llamado a empresas y organizaciones que deseen sumarse como sponsors para la quinta edición. Su apoyo nos permitirá seguir llevando este deporte a más personas y seguir creciendo como comunidad”, dijo Darío Siares.

imagen

……………

Panorama

Femenino

1º Marien Cruz (Comodoro Rivadavia)

Principiantes

1º Patricio Acosta (Caleta Olivia)

2º Fernando Roa (Caleta Olivia)

3º Rodrigo Arbita (Comodoro Rivadavia)

Intermedios

1º Tomás Liendro (Comodoro Rivadavia)

2º Gonzalo Giménez (Comodoro Rivadavia)

3º Lucas Tevez (Comodoro Rivadavia)

Avanzados

1º Darío Siares (Comodoro Rivadavia)

2º Oleksandr Ryaba (Comodoro Rivadavia)

3º Michel Arredondo (Comodoro Rivadavia).