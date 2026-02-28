La Sub 20 femenina de Argentina ganó y clasificó para el Mundial

Goleó 3-0 a Colombia en el cierre del Hexagonal Final del Sudamericano y de esa manera, jugará la Copa del Mundo de Polonia 2026.

Tras la victoria ante Paraguay, la Selección Argentina Femenina Sub 20 cerró este sábado su participación en el Hexagonal Final del Sudamericano con un triunfazo ante Colombia. De esta forma, aseguró su clasificación a la Copa Mundial de Polonia 2026.

Un primer tiempo reñido, con intenciones más claras por parte del elenco conducido por Christian Meloni, que sobre el final tuvo una clara en pies de Kishi Núñez, pero no pudo concretar.

En tanto, el conjunto colombiano buscó imponerse de contra en la segunda mitad del primer tiempo, pero tampoco doblegó el arco defendido por Priscila Siben.

El complemento del partido jugado en la ciudad paraguaya de Villa Elisa, tuvo protagonismo argentino, y a los 26 minutos rompió el cero gracias a una arremetida colectiva que terminó con una acción definida entre Denise García Rojo y Mercedes Diz. Posteriormente, a los 37', Diz convirtió el segundo y selló la victoria y clasificación de Argentina a la próxima Copa del Mundo.

Y habría tiempo para uno más: otra vez Diz, otra vez de cabeza, para que la Albiceleste supere 3-0 a Colombia y complete un excepcional e histórico torneo.