Después de más de 25 años de negociaciones, una mayoría de países se expresó a favor del acuerdo pese al rechazo de los agricultores europeos. Establecerá la mayor zona de libre comercio del mundo.

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Una mayoría cualificada de países de la UE aprobó este viernes durante una reunión de embajadores el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, negociado desde hace más de 25 años.

Con esta luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Asunción para firmar el lunes el acuerdo comercial que vinculará al bloque con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El bloque sudamericano esperaba concretar la firma en la cumbre que se realizó el pasado diciembre en Foz do Iguaçu, Brasil, pero las diferencias internas dentro del bloque europeo obligaron a postergarlo.

El texto lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar ala mayor zona de libre comercio del mundo.

Los detractores del pacto, empezando por Francia, creen que el mercado europeo puede verse seriamente trastocado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos debido a unas normas de producción consideradas menos rigurosas.

Sus defensores, como España y Alemania, estiman en cambio que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos.

Italia, que en diciembre se sumó a la oposición de Francia y consiguió entonces bloquear el consenso, cambió de posición y esta semana destacó los “enormes beneficios” derivados del acuerdo.

Aunque la firma se haga este lunes en Asunción, el acuerdo no entrará de inmediato en vigor, ya que del lado europeo se necesita también el visto bueno de la Eurocámara, que debe pronunciarse en un plazo de varias semanas.

El resultado allí no está nada claro, ya que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

Para calmar el rechazo de agricultores y ganaderos, la Comisión Europea diseñó una serie de cláusulas y concesiones en los últimos meses.

Entre las medidas, la Comisión anunció en septiembre una serie de garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

En diciembre, la Comisión anunció además que abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 8% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 8%.

El ejecutivo europeo se comprometió igualmente a legislar sobre los residuos de pesticidas en las importaciones, un aspecto que los agricultores denuncian como indiciario de una “competencia desleal”.

La Comisión anunció esta misma semana la prohibición total de tres sustancias: tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.

Francia, donde los agricultores mantienen este viernes su movilización con tractores en las entradas de París, decretó el cese temporal de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, principalmente sudamericanos. Aguacates, mangos, guayabas, cítricos y papas, entre otros, no podrán entrar en Francia si contienen cinco fungicidas y herbicidas prohibidos en Europa, publicó Página 12