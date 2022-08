La violenta crítica de Leo García a los jurados de La Voz Argentina

Leo García volvió a quedar en el medio de la polémica, luego de criticar duramente a los artistas que integran el jurado de La Voz Argentina. En una entrevista con Juan Etchegoyen, el cantante realizó polémicas declaraciones contra los Montaner, Lali Espósito y Soledad Pastorutti.

“Lo que pasa es que a mí me parece que si vos sos artista, no podés ser jurado; lo que pasa es que deben pagarles bien y es un buen ‘curro’, pero si sos artista no podés estar ahí; tenés que estar arriba del escenario cantando”, comenzó diciendo el músico.

En ese sentido, profundizó su pensamiento: “No puedo juzgar eso porque en realidad no es lo que más quisiera ni que quiera ser, estar en el lugar del jurado; me aburriría me pasaría lo mismo que en el hotel de los fangosos (por El hotel de los Famosos). Yo quiero estar de gira y no ahí. Yo soy amigo de León Gieco, de gente que jamás se metería en un lugar así… Gustavo Cerati; tengo que seguir el paso de los maestros, por más que me hubiese equivocado en algún momento y haya terminado en un Bailando o un Masterchef, pero no lo hice”.

“Está todo bien, lo que pasa que bueno, simplemente observo y no me engancho con el programa y prefiero usar el tiempo en hacer mi música. Hoy en día agarrás el teléfono y te enteras lo que pasa aunque no lo veas. Ahora decidí echarle todo el tiempo a ser músico, mucha gente me pregunta cómo no estoy en programas así pero yo quiero seguir soñando que se puede viajar y seguir tocando, no quiero bajarme de esa”, dijo.

Y concluyó: “Por el momento tengo buena salud y me puedo mantener con todo esto, tengo mucho para agradecer, no me parece importante La Voz Argentina, lo más picante que te puedo decir es que un artista tiene que estar en el escenario y no de jurado”.