Lanús dio el "Maracanazo"  y con garra ganó la Recopa

El cuadro argentino derrotó en alargue 3-2 a Flamengo de Brasil y se consagró campeón en Río de Janeiro. Castillo, Canale y Aquino marcaron para el “Granate”.

Lanús se consagró este jueves campeón de la Recopa Sudamericana de fútbol al vencer, en el alargue, 3-2 a Flamengo de Brasil por el partido de vuelta jugado en Río de Janeiro.

El encuentro, que se disputó en el estadio Maracaná, tuvo el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

El conjunto argentino, que se había impuesto por 1-0 en el partido de ida, abrió el marcador a los 28’ del primer tiempo por intermedio de Rodrigo Castillo, pero Giorgian de Arrascaeta y Jorginho anotaron de penal y obligaron a los dos rivales a disputar un alargue.

En los minutos finales de la prórroga, José María Canale y Dylan Aquino anotaron los dos goles del heroico triunfo y le garantizaron el título al elenco argentino.

El “Granate” salió al ataque en los primeros minutos y hasta Eduardo Salvio llegó a intentar un disparo de lejos, pero Flamengo no tardó en recuperar el control y a los 4 minutos el colombiano Jorge Carrascal -ex River- casi anotó el primero al recibir una asistencia del chileno Erick Pulgar y obligar al arquero Nahuel Losada a exigirse para atajar el balón.

A partir de ese momento el conjunto carioca adelantó sus líneas y dejó a Lanús totalmente a la defensiva.

Los lanzamientos de Guillermo Varela desde la derecha y las jugadas de Carrascal por la izquierda llevaron seguidamente peligro al arco de Losada, pero los locales fallaron en las definiciones.

Carrascal por poco abre el marcador en un cara a cara con Losada a los 20 minutos y el ecuatoriano Gonzalo Plata cuatro minutos después en un contragolpe en el que invadió solo el área pero disparó desviado.

En el minuto 28, cuando el “Fla” más presionaba, un contragolpe y una salida en falso de Agustín Rossi, que se resbaló luego de que Ayrton Lucas le devolviera el balón, le permitieron a Rodrigo Castillo -otro ex River-, con un disparo desde lejos y al arco vacío, abrir el marcador para Lanús.

Ocho minutos después y cuando ya era duramente presionado por su afición, Giorgian de Arrascaeta, con un gol de penal por una mano de Ramiro Carrera dentro del área, empató para Flamengo, que enseguida arrinconó a Lanus en los últimos minutos del primer tiempo.

En el segundo tiempo, con la cancha del Maracaná totalmente cubierto de agua por una lluvia incesante, Flamengo se lanzó al ataque ante un Lanús que prefirió administrar el empate.

El técnico Felipe Luis renovó su trío de atacantes con la entrada de Pedro, Everton y Lucas Paquetá, mientras que Mauricio Pellegrino prefirió reforzar su defensa y mandó a Matías Sepúlveda a la cancha en el lugar de Salvio.

En los 30 minutos adicionales el equipo brasileño mantuvo la presión, guiado principalmente por Jorginho, y el “Granate” se defendió a toda costa, aunque intentó sorprender al contraataque.

Ni Bruno Henrique ni Pedro consiguieron convertir en gol los pases de profundidad de Jorginho.

Pero, ante la impotencia de los brasileños, Lanús aprovechó los últimos minutos para empatar -por intermedio de Canale- y luego Aquino anotar el gol de la victoria y del título.