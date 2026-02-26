El Dojo Samurai sigue con paso firme en las MMA en Comodoro

Le renovaron el apoyo del Estado municipal para viajes a festivales, y no se descartan futuros eventos MMA en la ciudad a nivel nacional e internacional.

El profesor de Artes Marciales Mixtas (MMA), Axel Hernández, titular del Dojo Samurai, mantuvo una reunión de planificación anual de actividades con el presidente del Ente Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez. Y si bien se renovó el apoyo del Estado municipal para viajes a festivales, no se descartan futuros eventos MMA en la ciudad de nivel nacional e internacional.

Dos peleadores locales de MMA pidieron sumarse al Dojo Samurai donde la “Frutillita” Marlene Balbuena es la figura del team en Comodoro. "La verdad que estamos muy contentos. Hoy tengo dos chicos profesionales en la escuela, Facundo Puertas y Axel Hernández que van a estar peleando este 6 de marzo en Río Gallegos. Pelearán dos títulos, Facu va contra Héctor "La Araña" Almonacid, un chico que viene con 9-0 profesional, se está por ir a la UFC. Y falta la confirmación de Axel con quién va en pelea".

"Después tenemos el torneo Ayohuma en Comodoro -14 de marzo-, que es por título, la verdad que venimos con una planificación desde el año pasado ya fuerte y creo que este año se nos vino con todo. Yo quería descansar un poquito lo que es competencia, pero bueno, nos llegó así y estamos listos y los chicos se están preparando muchísimo”, dijo Axel Hernández.

Con respecto a la figura femenina del equipo, Marlene “La Brutillita” Balbuena peleadora profesional de MMA, expresó. "Marlene, la verdad que el año pasado hizo un gran trabajo cerrando el año con reconocimientos. Ahora, el 14 de marzo en el festival Ayohuma en su pelea estelar estará debutando profesionalmente en la modalidad K-1 donde va a ir por un título profesional”.

“Está muy contenta y feliz de poder pelear acá en su ciudad para su gente, y una vez que pelea K1 volverá a apuntar a la MMA. Ahora habíamos quedado con este compromiso, con Darío Achaval, con Leo Moreno, que la estaban esperando para este evento”, asegura Axel Hernández.

EL SUEÑO DE UNA JAULA PROPIA

El sueño es llegar desde Comodoro Rivadavia a la UFC, el máximo evento mundial de las Artes Marciales Mixtas, algo que anhela todo peleador de élite de este deporte. Y con respecto a la reunión que mantuvo con el titular de Comodoro Deportes, Axel Hernández aseguró: “La verdad que juntarme con Hernán -por Martínez- siempre es un placer, es una persona que desde el día cero me brindó su palabra, su ayuda, la confianza y bueno, hoy planificando para el futuro, ojalá todo vaya bien. Y tener próximos eventos de MMA en Comodoro”.

“La idea es para este año poder tener una jaula oficial, con las medidas oficiales profesionales de MMA, elevadas del piso y todo para hacer eventos propios en Comodoro Rivadavia. Con la posibilidad que otras escuelas que también quieran hacer eventos de MMA en Comodoro lo puedan hacer con esa jaula, que no tengan que gastar parte de su plata en alquilar una jaula que cuesta muchísimo. Y también poder traer eventos internacionales de MMA Comodoro”, anticipó Axel Hernández.