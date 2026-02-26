Se presentó el III Torneo Patagónico de Newcom

El certamen se realizará en José de San Martín, del 3 al 5 de abril, con el respaldo de Chubut Deportes y participarán equipos de toda la Patagonia.

En el Salón Auditorio de Chubut Deportes, se llevó adelante el lanzamiento formal de la tercera edición del Torneo Patagónico de Newcom, que se llevará a cabo entre el 3 y el 5 de abril y contará con la participación de equipos de las seis provincias patagónicas: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa.

El evento, organizado por la Comisión Municipal de Newcom de José de San Martín, con el respaldo de Chubut Deportes, se encuentra dentro del calendario del newcom chubutense y estará destinado a las categorías +40, +50, +60 y +68, en mixto y femenino.

UN DEPORTE QUE “NO PARA DE CRECER”

Participaron de la presentación la profesora Alejandra Ibrahim, miembro del Directorio de Chubut Deportes, el presidente de la Comisión Municipal de Newcom de José de San Martín, José Teodoro Gómez, y representantes de los equipos “Pioneros”, “Rawson Cap” y “Flota Amarilla”, de Rawson.

En diálogo ante la prensa, Ibrahim destacó que “el newcom no para de crecer en Chubut. Hoy en día hay una cantidad enorme de eventos en toda la provincia, lo cual nos pone muy orgullosos por todo lo que representa la disciplina, tanto para los que la juegan, como para sus familias. Por ello es que siempre van a contar con el respaldo de Chubut Deportes”.

“Este Patagónico se encuentra establecido dentro del calendario provincial, ya con su tercera edición. Contará con más de 800 participantes, lo cual generará un movimiento fantástico en José de San Martín. Es una gran apuesta al turismo deportivo, algo que nos parece fantástico, algo que fomentamos y es por ello que tiene el acompañamiento del Gobierno provincial”.

Por su parte, José Teodoro Gómez indicó que “es un gran honor estar hoy en Chubut Deportes presentando esta tercera edición del Patagónico de Newcom de José de San Martín, que tendrá la participación de equipos de Chubut, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Hoy tenemos 40 equipos inscriptos y un cupo de 50. Estaremos inscribiendo hasta 15 días antes del torneo”.

Gómez agregó, como novedad para este año que, “fuera de lo deportivo, organizamos para el día sábado un tercer tiempo, en el Salón Comunitario de José de San Martín, con una cena show y un con concurso de baile”.

El principal organizador destacó que “entendemos que esta actividad generará un importante movimiento en San Martín. Durante cuatro o cinco días el pueblo estará en estará colmado y eso generará un movimiento económico en los comercios locales muy importante. Sabemos que el turismo deportivo es un eje fundamental para este gobierno y este evento claramente lo genera”.

En el cierre, Gómez agradeció el acompañamiento del presidente de Chubut Deportes “que desde el día uno se pusieron a disposición para acompañar a este evento y a la disciplina en general en cada punto de la provincia”.