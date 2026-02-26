Oeste Jrs. trabaja pensando en la reestructuración del club apostando a las formativas

Con una flamante comisión directiva que asumió recientemente, el club buscará este año cumplir proyectos de infraestructura, junto al acompañamiento del Estado municipal.

Con una nueva dirigencia deportiva al frente de la institución de Valle C, apostando a los recursos propios y colaboradores, sumado a la ayuda del Estado municipal, la flamante comisión directiva del Club Atlético Oeste Juniors, encabezada por Alejandro Henny, se ha planteado una serie de objetivos para este 2026.

Desde la dirigencia se planifica a corto plazo lograr la terminación del paredón perimetral del predio deportivo. Otro de los proyectos en mente es poder concretar un salón que serviría de buffet de la entidad de zona norte.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitó las instalaciones de la institución de Valle C y dialogó con dirigentes y referentes sobre los proyectos que tienen por delante.

Alejandro Henny, a cargo de la presidencia de Oeste Jrs, en un primer momento, valoró la visita del titular de Deportes con la idea de realizar acciones conjuntas para el crecimiento deportivo e institucional del club.

“Agradecerle a Hernán (Martínez) la visita a la institución, donde Comodoro Deportes viene colaborando ya hace años. El crecimiento y el progreso que Oeste viene teniendo es gracias al municipio con el Ente” rescató Henny.

El dirigente, sostuvo que desde la institución “solicitamos poder concretar un proyecto que vendría a ser un salón donde se podrían realizar los eventos del buffet y donde se planifican hacer unos baños”. La idea es “seguir con la infraestructura para el club que hace una gran contención social, con muchos nenes que están y otros que se están sumando. Ojalá podamos concretar los proyectos”.

El objetivo, según el Henny es “crear una estructura nueva para brindar mejores instalaciones a los jugadores del club”. Es que el paredón perimetral del predio donde comenzaron los trabajos en el mes de septiembre del año pasado “por suerte le faltan un par de detalles para la finalización y nos dijeron que nos acompañaran para que quede concluida esa etapa. Es otra ayuda más que se concreta por parte del Ente al club, agradecer y ojalá podamos seguir con los mismos pasos”.

Esta etapa de reestructuración del club, según se piensa desde la dirigencia, es apostando a las formativas. “Queremos hacer un laburo fuerte en la escuela de fútbol, pre novena, novena, octava, y séptima. Ese es el futuro del club”.